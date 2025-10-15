Інтерфакс-Україна
Події
13:58 15.10.2025

Україна взяла участь у навчаннях JEF "Tarassis–2025" в якості спостерігачів - Залужний

2 хв читати

Україна взяла участь у навчаннях Об’єднаних експедиційних сил (Joint Expeditionary Forces, JEF) під назвою "Tarassis–2025" в якості спостерігачів, повідомив посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний.

"Участь України у "Tarassis-2025" стала першим практичним внеском на шляху започаткування посиленого партнерства з JEF. Ми продовжуємо роботу з розвитку взаємодії та крок за кроком йдемо до набуття Україною повноцінного членства в цій коаліції", - написав Залужний у Facebook у середу, повідомивши, що на запрошення британської сторони також взяв участь у Дні почесних гостей комплексу цих навчань.

За його словами, ці навчання тривають з 1 вересня по 17 жовтня у північній частині зони відповідальності НАТО, охоплюючи регіони Балтійського моря, Північної Європи, Арктики та Північної Атлантики. "JEF розпочинають фазу набуття повних оперативних спроможностей. Це найбільший з моменту існування організації комплекс навчань, куди в рамках посиленого партнерства запрошені представники ЗСУ в якості спостерігачів", - наголосив Залужний.

Дипломат повідомив, що "Tarassis-2025" проводяться у відповідь на російсько-білоруські маневри "Запад-2025" і розглядаються як один з ключових інструментів підвищення боєздатності у протидії російській загрозі та забезпечення безпеки у регіоні Північної Європи. За його словами, до 2031 року запланована серія командно-штабних та військових навчань, спрямованих на запобігання військовим кризам у регіоні.

"JEF - це унікальна військово-політична коаліція 10 держав-членів НАТО Північної Європи. Вона була створена у 2014 році за ініціативи Великої Британії як відповідь на агресію Росії проти України", - зазначив Залужний.

Теги: #залужний #tarassis

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 08.10.2025
Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

13:57 06.10.2025
Рішення створити Космічні війська хоч і запізніле, проте все ще актуальне, — Залужний

Рішення створити Космічні війська хоч і запізніле, проте все ще актуальне, — Залужний

13:09 24.09.2025
Україна може компенсувати брак ресурсів та спричинити непропорційні втрати РФ лише інноваціями – Залужний

Україна може компенсувати брак ресурсів та спричинити непропорційні втрати РФ лише інноваціями – Залужний

12:29 24.09.2025
Дрони призводять до майже 80% втрат серед особового складу та техніки, треба шукати протидію - Залужний

Дрони призводять до майже 80% втрат серед особового складу та техніки, треба шукати протидію - Залужний

11:45 24.09.2025
Залужний про Курську операцію: Практика показала, що прорив на вузькій ділянці не приносить необхідного успіху

Залужний про Курську операцію: Практика показала, що прорив на вузькій ділянці не приносить необхідного успіху

13:38 31.08.2025
Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

21:17 27.08.2025
Залужний: Ця війна має залишитись для майбутніх поколінь культом захисників

Залужний: Ця війна має залишитись для майбутніх поколінь культом захисників

20:47 22.05.2025
Єврокомісар з питань оборони обговорив із Залужним еволюцію воєнних дій

Єврокомісар з питань оборони обговорив із Залужним еволюцію воєнних дій

15:52 08.04.2025
Залужний підтвердив існування секретного штабу у Вісбадені, де планувались операції в Україні

Залужний підтвердив існування секретного штабу у Вісбадені, де планувались операції в Україні

15:57 06.03.2025
Нова політика США поставила під сумнів єдність західного світу – Залужний

Нова політика США поставила під сумнів єдність західного світу – Залужний

ВАЖЛИВЕ

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

ОСТАННЄ

Бережна: Україні всіляко потрібно показувати дані, які будуть спростовувати польські спекулятивні наративи щодо історичних питань

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

Пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" планується на травень 2026р - Кравчук

Заморозки очікуються по всій Україні найближчої ночі

Військовий план ЄС передбачає проєкти з протидії БпЛА та посилення ППО на 2026 рік для стримування РФ – ЗМІ

Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

АП ВАСК надала дозвіл на спецрозслідування щодо бізнесмена Жеваго по справі екс-голови Верховного Суду Князева

Литва виділить EUR30 млн на закупівлю озброєння для України - глава Міноборони

Лікар військової клініки на Одещині вимагав $2 тис. хабаря за визнання обмежено придатним - Нацполіція

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА