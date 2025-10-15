Глава Одеської обладміністрації вніс подання про створення в Одесі міської військової адміністрації

Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що вніс подання про створення військової адміністрації в місті Одеса.

"Щоб не затягувати процес, мною було внесено подання на створення військової адміністрації – це дає начальнику новоствореної адміністрації повноважень більше, який буде миттєво реагувати на ті виклики, які сьогодні під час війни у нас виникають, і обстріли", - сказав Кіпер в ефірі національного телемарафону в середу.