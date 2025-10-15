Інтерфакс-Україна
Події
12:06 15.10.2025

Глава Одеської обладміністрації вніс подання про створення в Одесі міської військової адміністрації

1 хв читати
Глава Одеської обладміністрації вніс подання про створення в Одесі міської військової адміністрації

Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що вніс подання про створення військової адміністрації в місті Одеса.

"Щоб не затягувати процес, мною було внесено подання на створення військової адміністрації – це дає начальнику новоствореної адміністрації повноважень більше, який буде миттєво реагувати на ті виклики, які сьогодні під час війни у нас виникають, і обстріли", - сказав Кіпер в ефірі національного телемарафону в середу.

Теги: #одеса #кіпер_олег

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:55 15.10.2025
УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

12:34 15.10.2025
Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

19:32 14.10.2025
Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом

Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом

16:24 14.10.2025
Експосадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру в 1,1 млн грн незаконних виплат

Експосадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру в 1,1 млн грн незаконних виплат

15:23 14.10.2025
Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

11:59 14.10.2025
Труханов заявив про готовність пройти поліграф стосовно його громадянства

Труханов заявив про готовність пройти поліграф стосовно його громадянства

09:43 14.10.2025
Петиція про припинення громадянства мера Одеси на сайті президента за добу набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція про припинення громадянства мера Одеси на сайті президента за добу набрала необхідні для розгляду голоси

17:04 13.10.2025
СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

15:45 13.10.2025
Секретар Одеської міськради від "Слуги народу" може очолити Одесу в разі позбавлення мера громадянства – ЗМІ

Секретар Одеської міськради від "Слуги народу" може очолити Одесу в разі позбавлення мера громадянства – ЗМІ

00:12 13.10.2025
Мер Одеси побоюється позбавлення його громадянства України та закликав уповноважені органи ретельно перевірити документи

Мер Одеси побоюється позбавлення його громадянства України та закликав уповноважені органи ретельно перевірити документи

ВАЖЛИВЕ

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

Рютте і Гегсет очікують розширення учасників ініціативи PURL

ОСТАННЄ

Невелике потепління прийде в Україну наближчими днями, приморозки не припиняться, дощів не буде

Пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" планується на травень 2026р - Кравчук

Рада розгляне призначення Бережної віцепрем’єром з гуманітарної політики - міністром культури на наступному тижні - Кравчук

Мобілізований ексміністр економіки Шеремета вийшов зі складу наглядової ради Райффайзен Банку

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

Україна готує кіберофіцерів і розбудовує мережу регіональних кіберцентрів

Майже 480 власників домогосподарств отримали мікрогранти від УЧХ

Монголія може залучити від ЄІБ до 1 млрд євро на розвиток "зеленої" енергетики

Темпи потепління в басейні Дністра перевищують глобальні – міжнародне дослідження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА