Bell Textron Inc відкриє представництво в Україні - меморандум

Фото: https://me.gov.ua

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та американська авіабудівна компанія Bell Textron Inc підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку промислової співпраці у сфері авіаційних технологій.

Згідно з інформацією на сайті Мінекономіки в середу, документ підписано заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталієм Кіндратівим та виконавчим віцепрезидентом Bell зі стратегічних цілей Джеффрі Шльоссером у присутності президента і гендиректора Bell Textron Inc Лізи Атертон (Lisa Atherton).

Зазначається, що документ закладає основу для створення виробничих і сервісних потужностей в Україні, що сприятиме розвитку високотехнологічного машинобудування та посиленню промислової спроможності держави.

"Компанія Bell Textron Inc висловила готовність розвивати в Україні власну виробничу базу для складання, технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів. Це дозволить не лише створити нові робочі місця, а й фактично відродити національну гвинтокрилу галузь", - підкреслили в Мінекономіки.

У межах досягнутих домовленостей компанія розпочне комплексну підготовку до локалізації виробництва, що передбачає відкриття представництва Bell в Україні; створення центру кінцевого складання та випробувань (FACO); вивчення можливостей для заснування спільного підприємства з українськими партнерами; передачу технологій, обладнання та інструментів, необхідних для організації виробництва.

Підписаний документ також передбачає підготовку і стажування українських інженерів та технічних фахівців у США, а згодом на майбутньому підприємстві в Україні.

В міністерстві додали, що реалізація цих кроків стане основою для запуску ліцензійного виробництва гелікоптерів в Україні та формування нової промислової спроможності у сфері авіації.

Bell Textron Inc - американська авіабудівна компанія зі штаб-квартирою у Форт-Ворті, штат Техас, яка входить до складу корпорації Textron. Заснована у 1935 році, Bell є одним із провідних світових виробників гелікоптерів, конвертопланів і аерокосмічних систем, що використовуються збройними силами США, країн НАТО та цивільними операторами у понад 120 країнах світу. Компанія має багаторічний досвід у виробництві інноваційної авіаційної техніки, включно з моделями UH-1 Iroquois (Huey), AH-1 Cobra, V-22 Osprey та Bell 505 Jet Ranger X.