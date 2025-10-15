Інтерфакс-Україна
Події
09:42 15.10.2025

Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

1 хв читати
Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер
Фото: https://t.me/andriysadovyi

Американський інвестиційний фонд SEAF планує інвестувати до $30 млн у розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, стартовою точкою для інвесторів стане Львів, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"У Вашингтоні підписали угоду з інвестиційним фондом SEAF — одним із найвідоміших американських фондів, який понад 30 років підтримує розвиток малого та середнього бізнесу у 40 країнах світу. SEAF починає роботу в Україні, і стартовою точкою стане Львів. Починаючи з 2026 року, фонд планує інвестувати до $30 млн у розвиток малого та середнього бізнесу — від будівництва та реабілітації до створення нових робочих місць", – повідомив він у телеграм у середу.

За словами Садового, SEAF підсилить міські програми підтримки бізнесу.

"Наприклад: місто дає грант, а фонд додає інвестиції, щоб розширити ефект цих програм. Це реальні інвестиції у розвиток Львова і всієї України", - додав мер.

Теги: #садовий #львів #seaf #інвестиції #бізнес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:48 15.10.2025
Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

14:23 14.10.2025
NOVUS інвестував 385 млн грн в енергонезалежність мережі

NOVUS інвестував 385 млн грн в енергонезалежність мережі

11:40 14.10.2025
Інспектор Львівської митниці отримував "відкати" за безмитне ввезення "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes"

Інспектор Львівської митниці отримував "відкати" за безмитне ввезення "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes"

05:36 11.10.2025
Компанія Sigma+ планує залучити $200 млн на українські проєкти нерухомості у 2026 році

Компанія Sigma+ планує залучити $200 млн на українські проєкти нерухомості у 2026 році

21:12 10.10.2025
Українські компанії для участі в держзакупівлях муситимуть доводити, що продукція дійсно вироблена в Україні – прем'єр

Українські компанії для участі в держзакупівлях муситимуть доводити, що продукція дійсно вироблена в Україні – прем'єр

17:49 10.10.2025
Львів протестував міські комунікації на випадок блекауту та відклав початок опалення через нічні обстріли Києва – мер

Львів протестував міські комунікації на випадок блекауту та відклав початок опалення через нічні обстріли Києва – мер

15:34 10.10.2025
Глава МЗС Польщі Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського університету ім. І.Франка

Глава МЗС Польщі Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського університету ім. І.Франка

12:15 10.10.2025
На Львівщину прибув з візитом голова МЗС Польщі Сікорський

На Львівщину прибув з візитом голова МЗС Польщі Сікорський

18:49 08.10.2025
Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

17:23 07.10.2025
Нові власники ОГХК можуть докупити титанові активи за кордоном

Нові власники ОГХК можуть докупити титанові активи за кордоном

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

Зеленський: Детально готуємося до нашої розмови з президентом Трампом

ОСТАННЄ

Окупанти зайняли 16 кв км "сірої зони", окупувавши 3 села на заході Донецької області – DeepState

Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

Нідерланди виділять ще EUR90 млн на дрони для України – міністр оборони

Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктурі України – "Нафтогаз"

Bell Textron Inc відкриє представництво в Україні - меморандум

Безробітний з Донеччині коригував для ворога авіаудари по позиціях ЗСУ та Нацполіції

Створення українського контенту, який не є контрпропагандою - один із ключових напрямів культурної політики - Бережна

Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

Голова НАДС: 40% представництва на посадах держкатегорії "А" мають обіймати жінки до 2030р

Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА