Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

Фото: https://t.me/andriysadovyi

Американський інвестиційний фонд SEAF планує інвестувати до $30 млн у розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, стартовою точкою для інвесторів стане Львів, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"У Вашингтоні підписали угоду з інвестиційним фондом SEAF — одним із найвідоміших американських фондів, який понад 30 років підтримує розвиток малого та середнього бізнесу у 40 країнах світу. SEAF починає роботу в Україні, і стартовою точкою стане Львів. Починаючи з 2026 року, фонд планує інвестувати до $30 млн у розвиток малого та середнього бізнесу — від будівництва та реабілітації до створення нових робочих місць", – повідомив він у телеграм у середу.

За словами Садового, SEAF підсилить міські програми підтримки бізнесу.

"Наприклад: місто дає грант, а фонд додає інвестиції, щоб розширити ефект цих програм. Це реальні інвестиції у розвиток Львова і всієї України", - додав мер.