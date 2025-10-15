Інтерфакс-Україна
Події
09:32 15.10.2025

Удар завдано по російській РЛС в окупованому Криму та ворожому складу боєприпасів на Донбасі – Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України завдали удару по радіолокаційній станції та нафтовому терміналу на тимчасово окупованій території (ТОТ) Криму, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в середу вранці.

"Підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства "Морской нєфтяной тєрмінал" у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим. Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської обл.) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької обл.)

У Генштабі відзначають, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тис. куб. м.

В понеділок джерело в Службі безпеки України повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Зокрема, безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів Феодосійського морського нафтового терміналу, пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Також пролунала серія вибухів на підстанції 330 кВ "Сімферополь".

За тиждень до того, 6 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ також повідомляв, що були уражені потужності АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії, задіяного у забезпеченні окупаційної армії російського агресора. В результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об’єкту. Також на тимчасово окупованій території українського Криму тоді було зафіксовано влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ.

Теги: #рлс_рф #генштаб #атака

