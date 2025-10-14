Інтерфакс-Україна
22:08 14.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 154 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 129 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3 535 дронів-камікадзе та здійснили 2 929 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30265

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

