17:05 14.10.2025

ООН про атаку Росії на гумконвой на Херсонщині: такі удари є абсолютно неприйнятними

Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале рішуче засудив російські удари по транспортним засобам ООН у Херсонській області.

У заяві координатора зазначається, що сьогодні міжвідомчий конвой, який складався з чотирьох вантажівок із маркуванням ООН, потрапив під обстріл Збройних сил РФ під час доставлення допомоги до Білозерки в Херсонській області. Гуманітарні співробітники, у тому числі з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН), виконували місію по доставлення гуманітарної допомоги у сильно постраждалу унаслідок війни громаду, яка не отримувала підтримку вже кілька місяців.

"Коли гуманітарні працівники були на місці, розпочався сильний артилерійський обстріл, і пізніше під час вивантаження дві вантажівки із маркуванням Всесвітньої продовольчої програми потрапили під удар дронів із функцією огляду від першої особи (FPV). На щастя, гуманітарні співробітники не постраждали, але дві вантажівки були пошкоджені та загорілися. Такі удари є абсолютно неприйнятними", - заявив Шмале.

Він підкреслив, що гуманітарні працівники захищені нормами міжнародного гуманітарного права і не мають потрапляти під обстріли. У ООН наголосили, що мирні мешканці у прифронтових громадах покладаються на гуманітарну допомогу, і гуманітарні співробітники повинні мати можливість безпечно доставляти їм життєво необхідну підтримку.

"Навмисні обстріли гуманітарних співробітників і гуманітарних об’єктів та майна є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права й можуть становити воєнний злочин", - сказав Шмале.

Він додав, що у Херсонській області збільшилась кількість ударів з використанням дронів, унаслідок яких потерпають мирні мешканці.

"Такі удари мають припинитися. Має бути докладено всіх зусиль для захисту мирних мешканців і гуманітарних працівників. Міжнародного гуманітарного права потрібно дотримуватися", - йдеться у заяві.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупанти прицільно били з дронів і артилерії по чотирьох білих вантажівках із маркуванням ООН, які везли допомогу мирним жителям.

Внаслідок атаки одна машина згоріла, інша – серйозно пошкоджена. Двом автівкам вдалося виїхати з-під обстрілу. Люди, які перебували в колоні, не постраждали.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав держави-члени ООН чітко засудити російську атаку на гуманітарну місію Управління з координації гуманітарних справ ООН (УКГС) у Білозерській громаді Херсонської області та чинити додатковий тиск на агресора.

