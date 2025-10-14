Труханов планує оскаржити позбавлення громадянства в суді

Міський голова Одеси Генадій Труханов заявив, що припинення його українського громадянства є "фальсифікацією" і планує звернутися з позовами до українських судів, а також до Європейського суду з прав людини.

"На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути", – заявив Труханов в ефірі "Суспільного".

Він також стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. За його словами, це підтверджують дані про перетин кордону у 2015–2016 роках. Також він послався на перевірки державних органів у попередні роки.

"У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ в 22-му році перевірити всім відповідним службам… в 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів", – сказав Труханов.

Він також вказав, що в документі, на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками, однак "ніхто нічого не дивився".

Як повідомлялося, раніше у вівторок петиція щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті Зеленського 13 жовтня, набрала вже понад 27 тисяч голосів, що більше, ніж необхідні для її розгляду головою держави 25 тисяч. У ній також стверджується, що деякі матеріали журналістських нібито містять дані про наявність у мера Одеси паспорта громадянина РФ, є відсилання до відстоювання мером Одеси "вигідних державі-агресору наративів", а також на трагедію 30 вересня, коли внаслідок зливи у місті загинули люди.

В той же день Зеленський після наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах заявив, що підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб, не уточнивши, про яких осіб йде мова і які посади вони займають. "Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", - написав президент у Телеграм.

Перед тим у понеділок Труханов заявив, що побоюється позбавлення його громадянства України і застеріг, що проти нього готується дезінформація щодо нібито наявності в нього російського громадянства. Він зазначив, що це питання ставиться ще з 2014 року і відтоді він постійно пояснював, що в нього немає і ніколи не було громадянства РФ, і що його на предмет його наявності перевіряли всі відповідні органи України. Мер Одеси назвав це черговою провокацією та звернувся до всіх уповноважених органів. "Зробіть правову і ретельну перевірку. Прошу президента та компетентні служби уважно подивитися на документи й встановити правду", - закликав Труханов.

В той же день місцеве видання "Думська" з посиланням на власні джерела, зокрема, у комісії при президенті України, написало, що буцімто комісія вже прийняла рішення про позбавлення Труханова українського громадянства і Зеленський має лише підписати відповідний закон, після чого той втратить посаду мера автоматично, а виконувати обов'язки мера в такому разі стане секретар Одеської міської ради, представник партії "Слуга народу" Ігор Коваль. При цьому видання наголосило, що сам Коваль ситуацію наразі не коментує і заявив їм про "багато чуток, не підтверджених офіційно".

У той же час видання ZN.UA з посиланням на власне джерело, наближене до комісії, повідомило, що на цей момент питання громадянства Труханова нею не розглядалося і відповідне рішення щодо нього не приймалося.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 жовтня, підписав укази про позбавлення громадянства України Труханова, а також народного депутата Верховної Ради IV-VII скликань Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

"Позбавити українського громадянства Геннадія Труханова, міського голову Одеси, Олега Царьова, колишнього народного депутата від ОПЗЖ, та танцівника балету Сергія Полуніна – відповідні укази підписані президентом Зеленським. Про це повідомило наше джерело у державній владі. Отримані підтвердження щодо російського громадянства у них, тому логічно таке рішення, додало наше джерело", - сказала ведуча телемарафону.