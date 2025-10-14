Інтерфакс-Україна
Події
13:44 14.10.2025

Окупанти обстріляли Херсон, загинула жінка, чоловік у тяжкому стані – обладміністрація


Фото: Фб Прокудіна

Російські окупанти опівдні атакували Дніпровський район Херсона, загинула жінка, серйозних поранень дістав чоловік – наразі лікарі борються за його життя, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Опівдні російські військові вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинула літня жінка. (…) Також у ці хвилини медики борються за життя 55-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, руки та грудної клітини. Його стан — тяжкий", - написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, ще трьом людям – 57-річному чоловіку та жінкам 60 й 62 роки – бригада "швидкої" надали допомогу на місці. У них діагностували контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми.

