Інтерфакс-Україна
Події
12:41 14.10.2025

ВАКС застосував заставу в 2 млн грн для другого адвоката, який разом з прокурором є підозрюваним в підбурюванні до підкупу – САП

2 хв читати
ВАКС застосував заставу в 2 млн грн для другого адвоката, який разом з прокурором є підозрюваним в підбурюванні до підкупу – САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід у вигляді застави в 2 млн грн щодо ще одного адвоката, який разом з прокурором Офісу генерального прокурора підозрюється в підбурюванні до підкупу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та суддів ВАКС за закриття провадження на підставі "правок Лозового".

В телеграм-каналі у вівторок САП повідомляє, що слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід до ще одного адвоката, якого спільно з іншими особами викрили на підбурюванні до надання $3,5 млн за закриття на підставі "правок Лозового" кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

"До адвоката застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 119 600 гривень з покладенням відповідних процесуальних обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Раніше ВАКС арештував з альтернативою застави в 4 млн грн прокурора Офісу генпрокурора, підозрюваного в підбурюванні до підкупу, також ВАКС взяв під варту з альтернативою застави в 2 млн грн адвоката, який разом з прокурором є підозрюваним в цій справі.

9 жовтня САП та НАБУ повідомили про викриття прокурора Офісу генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання $3 млн 500 тис. неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ. Кошти нібито мали передаватись прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення відповідного рішення.

В Офісі генпрокурора повідомили, що прокурор, який нібито причетний до посередництва у передаванні $3,5 млн, не мав стосунку до справи, яку начебто мали закрити.

У відомстві тоді пояснили, що на підставі ухвали ВАКС у двох прокурорів Офісу генпрокурора було проведено обшуки детективами НАБУ: один входив до групи прокурорів-процесуальних керівників по справі детектива НАБУ, інший, - який нібито може бути причетним до посередництва у передаванні $3,5 млн суддям ВАКС та посадовцям САП, - не мав ніякого стосунку до справи, яку начебто мали закрити.

Ввечері 9 жовтня антикорупційні органи проінформували, що повідомили про підозру прокурору Офісу Генпрокурора та двом адвокатам в підбурюванні до підкупу прокурорів САП та суддів ВАКС.

Теги: #вакс #застава #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 14.10.2025
ВАКС заочно заарештував екснардепа Іванющенка, підозрюваного в земельних оборудках

ВАКС заочно заарештував екснардепа Іванющенка, підозрюваного в земельних оборудках

16:59 10.10.2025
ВАКС арештував з альтернативою застави в 4 млн грн прокурора Офісу генпрокурора, підозрюваного в підбурюванні до підкупу

ВАКС арештував з альтернативою застави в 4 млн грн прокурора Офісу генпрокурора, підозрюваного в підбурюванні до підкупу

13:11 10.10.2025
АП ВАКС залишила в силі заочний вирок нардепу Одарченко за спробу підкупу керівництва Мінвідновлення

АП ВАКС залишила в силі заочний вирок нардепу Одарченко за спробу підкупу керівництва Мінвідновлення

11:44 10.10.2025
Відшкодовано 215 млн грн у справі "бек-офісу" на УЗ - САП

Відшкодовано 215 млн грн у справі "бек-офісу" на УЗ - САП

22:20 09.10.2025
НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генпрокурора

НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генпрокурора

14:17 09.10.2025
СБУ спростовує інформацію про можливість оголошення підозри керівнику САП

СБУ спростовує інформацію про можливість оголошення підозри керівнику САП

11:06 09.10.2025
Антикорупційні органи викрили прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС

Антикорупційні органи викрили прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС

18:06 19.09.2025
ВАКС визначив 6 млн грн застави підозрюваному у справі про корупцію під час закупівлі ПЗ для Мінсоцполітики

ВАКС визначив 6 млн грн застави підозрюваному у справі про корупцію під час закупівлі ПЗ для Мінсоцполітики

20:24 11.09.2025
САП підтвердила внесення повної застави за ексголову Хмельницької МСЕК Крупу

САП підтвердила внесення повної застави за ексголову Хмельницької МСЕК Крупу

16:01 11.09.2025
За екскерівницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли "значну суму" застави - ЗМІ

За екскерівницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли "значну суму" застави - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 69 цілей противника, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

ОСТАННЄ

Сибіга закликав країни чітко засудити атаку РФ на гуманітарну місію ООН на Херсонщині

Сирський провів нараду щодо медзабезпечення ЗСУ

Мінрозвитку та ПРООН підписали угоду на EUR16,5 млн задля впровадження "зеленої" енергетики в Україні, зокрема у школах, дитсадках та лікарнях

Фундація Олени Зеленської та ОАЕ підписали нову угоду на $5 млн на підтримку дітей, молоді та безпеку навчання

Опадів найближчими днями майже не буде, вночі приморозки, в четвер трохи потеплішає

Стубб після розмови із Зеленським: Зараз ключовим є зосередження на військовій допомозі Україні

"Нафтогаз" змінив керівника двох дочірніх підприємств

"Епіцентр" відкрив третій парк розваг в Київській області

Держлісагентство веде боротьбу за 2 млн га самозалісених територій

Труханов заявив про готовність пройти поліграф стосовно його громадянства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА