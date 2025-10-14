ВАКС застосував заставу в 2 млн грн для другого адвоката, який разом з прокурором є підозрюваним в підбурюванні до підкупу – САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід у вигляді застави в 2 млн грн щодо ще одного адвоката, який разом з прокурором Офісу генерального прокурора підозрюється в підбурюванні до підкупу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та суддів ВАКС за закриття провадження на підставі "правок Лозового".

В телеграм-каналі у вівторок САП повідомляє, що слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід до ще одного адвоката, якого спільно з іншими особами викрили на підбурюванні до надання $3,5 млн за закриття на підставі "правок Лозового" кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

"До адвоката застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 119 600 гривень з покладенням відповідних процесуальних обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Раніше ВАКС арештував з альтернативою застави в 4 млн грн прокурора Офісу генпрокурора, підозрюваного в підбурюванні до підкупу, також ВАКС взяв під варту з альтернативою застави в 2 млн грн адвоката, який разом з прокурором є підозрюваним в цій справі.

9 жовтня САП та НАБУ повідомили про викриття прокурора Офісу генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання $3 млн 500 тис. неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ. Кошти нібито мали передаватись прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення відповідного рішення.

В Офісі генпрокурора повідомили, що прокурор, який нібито причетний до посередництва у передаванні $3,5 млн, не мав стосунку до справи, яку начебто мали закрити.

У відомстві тоді пояснили, що на підставі ухвали ВАКС у двох прокурорів Офісу генпрокурора було проведено обшуки детективами НАБУ: один входив до групи прокурорів-процесуальних керівників по справі детектива НАБУ, інший, - який нібито може бути причетним до посередництва у передаванні $3,5 млн суддям ВАКС та посадовцям САП, - не мав ніякого стосунку до справи, яку начебто мали закрити.

Ввечері 9 жовтня антикорупційні органи проінформували, що повідомили про підозру прокурору Офісу Генпрокурора та двом адвокатам в підбурюванні до підкупу прокурорів САП та суддів ВАКС.