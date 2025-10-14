Інтерфакс-Україна
10:10 14.10.2025

Зеленський про нічний обстріл: Україні потрібно достатньо засобів ППО, світ має змусити РФ сісти за стіл перемовин

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Країни партнери можуть позбавити РФ можливості завдавати ударів по Україні, надавши системи протиповітряної оборони (ППО), заявив президент України Володимир Зеленський коментуючи російські обстріли українських міст в ніч на вівторок.

"Цієї ночі повітряний терор Росії проти наших міст, нашої інфраструктури знову продовжився. Головні цілі – наша енергетика. Дев’яносто шість ударних дронів було, більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі… Щодня, щоночі Росія б’є по електростанціях, лініях електропередачі, під ударами наші газові об’єкти. Світ може позбавити Москву можливості завдавати цих жорстоких ударів проти життя. Партнери знають, що для цього потрібно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, інші життєво важливі системи", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок вранці.

Президент наголосив, що Україна розраховує на дії США та Європи, країн "великої сімки", "усіх партнерів, які мають ці системи та можуть надати їх для захисту наших людей". "Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, КАБів, тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс. Світ має змусити Москву сісти за стіл справжніх перемовин. Лише мир через силу може дати результат", - наголосив Зеленський.

