Ворог атакував двома балістичними ракетами і 138 БПЛА, зафіксовано влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях

Фото: Ґвара

У ніч на 04 грудня (з 18:00 03 грудня) ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області та ТОТ АР Крим, а також 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ та Чауда - ТОТ АР Крим, близько 85 із них – "шахеди", протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях.