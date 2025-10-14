Канцлер Німеччини закликав Трампа вплинути на Путіна для припинення війни в Україні

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав підписання мирної угоди між Ізраїлем і угрупуванням ХАМАС у Шарм-еш-Шейху "важливим днем в історії" та висловив сподівання, що подібні кроки наблизять мир і в Україні.

Мерц заявив, що 13 жовтня став "важливим днем в історії — для цього регіону, але й для всього світу", а мирна угода "поклала край конфлікту, принаймні на сьогодні", повідомляє Deutsche Welle.

Канцлер подякував посередникам, зокрема президенту США Дональду Трампу, і закликав його використати вплив на Володимира Путіна, щоб сприяти завершенню війни в Україні. "Цей майданчик показує: коли міжнародна спільнота об’єднана, мир можливий", — наголосив Мерц.