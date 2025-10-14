Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 145 од. спецтехніки

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1200 окупантів, 5 танків, 29 артсистем, 390 БПЛА, а також 145 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1125150 (+1200) осіб, танків – 11256 (+5) од, бойових броньованих машин – 23345 (+0) од, артилерійських систем – 33628 (+29) од, РСЗВ – 1520 (+0) од, засоби ППО – 1225 (+0) од, літаків – 427 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69632 (+390), крилаті ракети – 3859 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 64188 (+145), спеціальна техніка – 3977 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.