Координатор системи ООН в Україні запевнив у продовженні підтримки модернізації українського сільського господарства

Координатор системи ООН в Україні та гуманітарний координатор Матіас Шмале запевнив у продовженні підтримки відновлення та модернізації українського сільського господарства.

"Окрім продовження гуманітарної допомоги, зокрема забезпечення їжею тих, хто потребує, або надання грошової підтримки для придбання їжі в Україні, я обіцяю від імені ООН, що ми й надалі робитимемо все можливе, щоб підтримати вас у відновленні та модернізації вашого сільського господарства", - сказав він на спільному брифінгу МЗС і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), приуроченому 80-й річниці заснування ФАО у понеділок.

Зокрема, Шмале вважає, що ООН має продовжувати підтримувати Україну у допомозі у підготовці полів до сільськогосподарського виробництва шляхом ефективної протимінної діяльності.

"Це потрібно продовжувати", - наголосив він.

По-друге, як додав координатор, важливо здійснювати підтримку фермерів у відновленні їхнього сільськогосподарського господарства не тільки шляхом забезпечення доступу до насіння та інструментів, а й безпосередньо фінансуванням та експертизою.

"У цьому контексті, на мій погляд, створення єдиних сільськогосподарських центрів є гарною ідеєю. Ми також можемо співпрацювати з вами, урядом та іншими зацікавленими сторонами з метою обміну досвідом та передовими практиками з ефективної розробки та модернізації сільськогосподарської політики з усього світу. Заради ваших громадян, а також нужденних людей у всьому світі, нам усім потрібний сильний і конкурентоспроможний сільськогосподарський сектор в Україні", - заявили в ООН.