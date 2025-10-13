Інтерфакс-Україна
Події
22:27 13.10.2025

Четвертий міжнародний саміт з продовольчої безпеки відбудеться у Києві у листопаді - МЗС

1 хв читати

Четверта міжнародна конференція з продовольчої безпеки відбудеться у Києві у на початку листопада, повідомила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.

"У листопаді в Україні відбудеться четвертий Міжнародний саміт з продовольчої безпеки. Цей захід, що проводиться четвертий рік поспіль, слугує платформою для діалогу та спільних дій, зміцнює нашу солідарність, підвищує стійкість та забезпечує доступ до продовольства для найбільш вразливих регіонів", - сказала вона на спільному брифінгу МЗС і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), приуроченому 80-й річниці заснування ФАО у понеділок.

Беца запросила представників іноземних країн та організацій взяти участь у саміті. Заступниця міністра відзначила важливу роль України у забезпеченні глобальної продовольчої стабільності завдяки реалізації ініціативи президента України Володимира Зеленського "Grain from Ukraine", що дозволила доставити українське зерно до найбільш уразливих країн Африки та Азії.

Беца висловила вдячність державам і міжнародним партнерам за послідовну підтримку України, зокрема у відновленні аграрного потенціалу, а також закликала і надалі активно залучатися до подальшого зміцнення стійкості продовольчої системи нашої держави.

Як повідомлялося, Третій Міжнародний саміт з продовольчої безпеки "Зерно з України" відбувся у листопаді 2024 року у Києві.

Теги: #безпека #продовольча #саміт

