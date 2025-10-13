Інтерфакс-Україна
Події
19:19 13.10.2025

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

1 хв читати
ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Тривають дебати щодо 19-го пакету санкцій проти РФ, ЄС намагається досягти результату щодо нього до саміту, який відбудеться наступного тижня, однак якщо рішення не буде прийнято наступного тижня, робота буде тривати, заявила високий представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас у понеділок.

"Ви знаєте, це вже 19-й пакет санкцій, і кожного разу ми стикаємося з труднощами, тому що ми – 27 держав-членів і 27 різних демократій. Так що дебати тривають. Ми намагаємося досягти результату до європейського саміту, який відбудеться наступного тижня, але навіть якщо ми не зможемо досягти результату наступного тижня, робота триватиме, і я впевнена, що зрештою ми отримаємо результат і рішення", - сказала вона під час преспідходу з президентом України Володимиром Зеленським.

Саміт Європейської Ради відбудеться 23-24 жовтня у Брюсселі.

Теги: #санкції #єс #каллас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 13.10.2025
Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

18:09 13.10.2025
ЄС активізує вирішення питання про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України - ЗМІ

ЄС активізує вирішення питання про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України - ЗМІ

16:28 13.10.2025
Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

14:48 13.10.2025
Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

14:25 13.10.2025
В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

14:17 13.10.2025
ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

14:08 13.10.2025
ЄС цьогоріч надає Україні рекордний рівень військової підтримки - Каллас

ЄС цьогоріч надає Україні рекордний рівень військової підтримки - Каллас

13:07 13.10.2025
Сибіга: Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення ЄС про відкриття переговорного Кластеру 1

Сибіга: Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення ЄС про відкриття переговорного Кластеру 1

12:41 13.10.2025
Робота над "репараційним кредитом" для України триває - Каллас

Робота над "репараційним кредитом" для України триває - Каллас

11:42 13.10.2025
ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

Зеленський планує зустрітися з Трампом у п'ятницю у Вашингтоні

Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

ОСТАННЄ

У НАТО оприлюднено програму зустрічі міністрів оборони

Експрезидент Франції Саркозі буде ув'язнений 21 жовтня

США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про перемир'я в Газі як посередники

Ще одного хлопця вдалося врятувати з окупації в межах проєкту Bring Kids Back UA - Єрмак

Новий конкурс з відбору суддів КС стартує 14 жовтня

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

Зеленський планує зустрітися з Трампом у п'ятницю у Вашингтоні

Чернігівщину включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності - Мін’юст

Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА