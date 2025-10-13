ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Тривають дебати щодо 19-го пакету санкцій проти РФ, ЄС намагається досягти результату щодо нього до саміту, який відбудеться наступного тижня, однак якщо рішення не буде прийнято наступного тижня, робота буде тривати, заявила високий представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас у понеділок.

"Ви знаєте, це вже 19-й пакет санкцій, і кожного разу ми стикаємося з труднощами, тому що ми – 27 держав-членів і 27 різних демократій. Так що дебати тривають. Ми намагаємося досягти результату до європейського саміту, який відбудеться наступного тижня, але навіть якщо ми не зможемо досягти результату наступного тижня, робота триватиме, і я впевнена, що зрештою ми отримаємо результат і рішення", - сказала вона під час преспідходу з президентом України Володимиром Зеленським.

Саміт Європейської Ради відбудеться 23-24 жовтня у Брюсселі.