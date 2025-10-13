Інтерфакс-Україна
Події
16:55 13.10.2025

Правоохоронець на Київщині за $10 тис. сприяв незаконному вирощуванню наркотичних засобів - ДБР

1 хв читати
Правоохоронець на Київщині за $10 тис. сприяв незаконному вирощуванню наркотичних засобів - ДБР
Фото: https://dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили правоохоронця з Київської області на одержанні неправомірної вигоди у сумі $10 тис. та пособництві у незаконному вирощуванні наркотичних засобів.

"Група осіб, яка займалась наркобізнесом на території Київської області, запропонувала правоохоронцю прикривати їхню діяльність з вирощування коноплі. За свої "послуги" правоохоронець забажав 10 тис. доларів США", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Правоохоронця викрили. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, пособництві в незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з метою збуту (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 310 КК України).

Особа, яка передавала неправомірну вигоду, підозрюється у наданні неправомірної вигоди поліцейському та незаконний збуті наркотичних засобів (за ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 307 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі за місцем проживання підозрюваних проведені обшуки, в ході яких вилучені мобільні телефони та чорнові записи. Суд обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Теги: #київщина #викриття #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 13.10.2025
Заступник командира в/ч на Львівщині відправляв солдатів класти бруківку і встановлювати пам'ятники на могилах – ДБР

Заступник командира в/ч на Львівщині відправляв солдатів класти бруківку і встановлювати пам'ятники на могилах – ДБР

13:34 12.10.2025
Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

11:35 09.10.2025
Судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби

Судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби

10:25 08.10.2025
ДБР повідомило про підозру екскерівнику Секретаріату омбудсмена у службовій недбалості на 1,6 млн грн

ДБР повідомило про підозру екскерівнику Секретаріату омбудсмена у службовій недбалості на 1,6 млн грн

11:43 07.10.2025
На Миколаївщині ДБР викрило інспектора СІЗО, який закликав росіян до вбивств захисників України

На Миколаївщині ДБР викрило інспектора СІЗО, який закликав росіян до вбивств захисників України

10:11 07.10.2025
БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів та годинників через провідників поїзду Варшава-Київ

БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів та годинників через провідників поїзду Варшава-Київ

11:30 03.10.2025
Судитимуть експосадовця відомчої лікарні м.Дніпро, який вимагав хабар у пораненого бійця - ДБР

Судитимуть експосадовця відомчої лікарні м.Дніпро, який вимагав хабар у пораненого бійця - ДБР

09:45 03.10.2025
ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

16:43 01.10.2025
СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

15:25 01.10.2025
Про підозру повідомлено посадовцю Держгеонадру – сприяв видобутку бурштину на Рівненщині

Про підозру повідомлено посадовцю Держгеонадру – сприяв видобутку бурштину на Рівненщині

ВАЖЛИВЕ

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

ОСТАННЄ

СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

Кабмін додав модуль управління ризиками до автоматизованої системи держнагляду та контролю для перевірок бізнесу

Понад 200 тис. 18-річних українців скористалися програмою "єКнига" - Мінкультури

В Словаччині 91 людина постраждала внаслідок аварії двох швидкісних поїздів – ЗМІ

Словенія приєднується до ініціативи PURL - прем’єр-міністр Голоб

Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р

УЧХ провів навчання з мінної безпеки для мешканців Сумщини

Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА