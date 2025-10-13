Правоохоронець на Київщині за $10 тис. сприяв незаконному вирощуванню наркотичних засобів - ДБР

Фото: https://dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили правоохоронця з Київської області на одержанні неправомірної вигоди у сумі $10 тис. та пособництві у незаконному вирощуванні наркотичних засобів.

"Група осіб, яка займалась наркобізнесом на території Київської області, запропонувала правоохоронцю прикривати їхню діяльність з вирощування коноплі. За свої "послуги" правоохоронець забажав 10 тис. доларів США", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Правоохоронця викрили. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, пособництві в незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з метою збуту (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 310 КК України).

Особа, яка передавала неправомірну вигоду, підозрюється у наданні неправомірної вигоди поліцейському та незаконний збуті наркотичних засобів (за ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 307 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі за місцем проживання підозрюваних проведені обшуки, в ході яких вилучені мобільні телефони та чорнові записи. Суд обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.