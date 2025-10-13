Нацполіція за міжнародної співпраці викрила зловмисника на поширенні дитячої порнографії

Фото: https://npu.gov.ua

Українські поліцейські спільно з іноземними колегами заарештували громадянина Польщі, який розповсюджував фото та відео порнографічного змісту за участю українських дітей у закритих телеграм-каналах, повідомляє Національна поліція України.

"Розслідування розпочалося в Україні із повідомлення про анонімний телеграм-акаунт, з якого невідома особа надсилала дитячу порнографію малолітній мешканці міста Києва. Поліцейські з’ясували, що зловмисник з 2021 року через онлайн-платформи шляхом обману примушував українських дітей виготовляти порнографічні матеріали", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Правоозоронці встановили 8 українських дітей, яких зловмисник сексуально експлуатував онлайн. З ними проведено необхідні слідчі дії з дотриманням міжнародних стандартів правосуддя дружнього до дитини.

У ході досудового розслідування оперативники встановили особу зловмисника - це 57-річного громадянин Республіки Польща.

"Він за допомогою анонімних аккаунтів у месенджері Telegram знаходив неповнолітніх українських дівчаток, вів із ними переписку та шляхом обману спонукав їх до створення фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру. Зловмисник надсилав дітям дитячу порнографію, а також зоопорно, після чого за "зірки" у Telegram пропонував їм виготовити подібні матеріали", - повідомляє Нацполіція.

Кримінальне провадження за статтею 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України розслідувалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у місті Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури та оперативного супроводу Департаментом міграційної поліції.

Встановивши особу зловмисника, співробітники Департаменту міграційної поліції ініціювали міжнародну поліцейську взаємодію з поліцією Республіки Польщі, Великої Британії та Європолом. Під керівництвом Офісу генерального прокурора виконано запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке надійшло від польських правоохоронців.

Матеріали виконання зазначеного запиту послугували підставою для отримання ордеру суду на проведення обшуку за місцем мешкання фігуранта у Республіці Польща. 8 жовтня цього року польська поліція затримала фігуранта. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації з матеріалами, що містять ознаки сексуальної експлуатації українських дітей.

10 жовтня рішенням суду Республіки Польща фігуранта взято під варту терміном на три місяці. Згідно кримінального законодавства Республіки Польща йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.