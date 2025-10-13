До нападу на представника релігійної громади у Києві причетні троє неповнолітніх – поліція Києва

Фото: https://kyiv.npu.gov.ua

До нападу на представника релігійної громади у Києві причетні троє неповнолітніх, наразі із ними спілкуються поліцейські в межах розпочатого кримінального провадження, повідомляє поліція Києва.

В повідомленні на сайті в понеділок поліція нагадує, що про цей інцидент правоохоронцям стало відомо 12 жовтня із соціальних мереж.

"Троє невідомих, перебуваючи біля будівлі синагоги в Оболонському районі столиці, спровокували конфлікт із представником релігійної громади, у ході якого застосували до чоловіка газ дратівливої дії, після чого втекли", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції столиці, в ході розшукових заходів поліцейські встановили особи порушників та доставили їх до Оболонського управління поліції.

"Ними виявились місцеві мешканці 15 та 16 років, учні столичної школи та коледжу. Наразі із неповнолітніми та їх батьками спілкуються слідчі та інспектори ювенальної поліції", - зазначається в повідомленні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.