Інтерфакс-Україна
Події
13:26 13.10.2025

Графіки аварійних відключень е/е скасовано в Запорізькій та Кіровоградській областях – обленерго

1 хв читати
Графіки аварійних відключень е/е скасовано в Запорізькій та Кіровоградській областях – обленерго

Графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ), введені зранку понеділка в семи областях, скасовано в Запорізькій та Кіровоградській областях, повідомляють "Запоріжжяобленерго" та "Кіровоградобленерго".

"За розпорядженням "Укренерго" графіки аварійних відключень по Запорізькій області скасовано", – йдеться в повідомленні оператора системи розподілу Facebook у понеділок.

Згідно з інформацією на сайті "Кіровоградобленерго", дію ГАВ скасовано за розпорядженням "Укренерго" о 12.26.

Як повідомлялося, кількома хвилинами раніше про скасування ГАВ на Дніпропетровщині повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

Приблизно о 9.00 понеділка через спричинену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України вимушено було застосовано аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення.

Джерела: https://kiroe.com.ua/

https://www.facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo/posts/

 

Теги: #аварійні_відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

10:38 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е введені в семи областях – Міненерго

Графіки аварійних відключень е/е введені в семи областях – Міненерго

09:49 05.10.2025
У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру

У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру

13:55 11.06.2025
"Укренерго" вдалося оперативно вирішити проблеми на своїй підстанції, які призвели до аварійних відключень у Миколаєві

"Укренерго" вдалося оперативно вирішити проблеми на своїй підстанції, які призвели до аварійних відключень у Миколаєві

10:36 11.06.2025
У Миколаєві аварійне відключення електроенергії

У Миколаєві аварійне відключення електроенергії

11:02 28.02.2025
Аварійні відключення електроенергії скасовано в усіх областях

Аварійні відключення електроенергії скасовано в усіх областях

10:48 07.02.2025
Аварійні відключення зранку в п'ятницю застосовані у 8 областях, споживання е/е стабілізувалося

Аварійні відключення зранку в п'ятницю застосовані у 8 областях, споживання е/е стабілізувалося

12:35 06.02.2025
Аварійні відключення е/е у 8 областях в четвер не застосовуються для населення – "Укренерго"

Аварійні відключення е/е у 8 областях в четвер не застосовуються для населення – "Укренерго"

10:53 06.02.2025
Аварійні відключення застосовані зранку у 8 областях - "Укренерго"

Аварійні відключення застосовані зранку у 8 областях - "Укренерго"

10:22 06.02.2025
Аварійні відключення електроенергії запроваджені в четвер у низці областей

Аварійні відключення електроенергії запроваджені в четвер у низці областей

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

ЄС працює над виділенням додаткових 100 млн євро на зимову підтримку України - Каллас

Метою спільної інформаційної кампанії з ЮНІСЕФ є посилення батьківських компетенцій – Герасимчук

ОСТАННЄ

Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали американець Мокір, канадець Говітт, француз Агьон

В Ізраїлі почали звільняти палестинських в'язнів

Мокрий сніг очікується на півночі України та в Карпатах ближчими днями, вночі будуть приморозки

Рютте: Росія шпигує за союзниками

Сибіга: Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення ЄС про відкриття переговорного Кластеру 1

Рютте: В рамках PURL Україні вже поставлено американського військового обладнання на $2 млрд

Рютте: Понад мільйон росіян загинули чи отримали важкі поранення у війні проти України

Деякі компоненти для російських ракет і дронів досі поставляються з країн Європи – Зеленський

Робота над "репараційним кредитом" для України триває - Каллас

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА