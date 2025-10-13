Графіки аварійних відключень е/е скасовано в Запорізькій та Кіровоградській областях – обленерго

Графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ), введені зранку понеділка в семи областях, скасовано в Запорізькій та Кіровоградській областях, повідомляють "Запоріжжяобленерго" та "Кіровоградобленерго".

"За розпорядженням "Укренерго" графіки аварійних відключень по Запорізькій області скасовано", – йдеться в повідомленні оператора системи розподілу Facebook у понеділок.

Згідно з інформацією на сайті "Кіровоградобленерго", дію ГАВ скасовано за розпорядженням "Укренерго" о 12.26.

Як повідомлялося, кількома хвилинами раніше про скасування ГАВ на Дніпропетровщині повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

Приблизно о 9.00 понеділка через спричинену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України вимушено було застосовано аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення.

