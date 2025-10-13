Мокрий сніг очікується на півночі України та в Карпатах ближчими днями, вночі будуть приморозки

Невеликий дощ очікується вдень у вівторок у більшості регіонів України, крім південного сходу, а ніч на 14 жовтня майже скрізь пройде без опадів, лише у північній частині невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 5-10° тепла, на півдні та південному сході країни 9-14°.

В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-5° тепла.

В Києві в ніч на 14 жовтня вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вдень у вівторок місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві 14 жовтня найвища температура була +25,7°С в 1993р., найнижча -4,9°С в 1992р.

В середу, 15 жовтня, в Україні без опадів, лише на півночі та північному сході країни вдень місцями невеликий дощ. На Закарпатті вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у південних, центральних, східних та Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 7-12° тепла.

В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

В Києві 15 жовтня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11° тепла.