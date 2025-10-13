Інтерфакс-Україна
10:38 13.10.2025

Графіки аварійних відключень е/е введені в семи областях – Міненерго

Графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ) через складну ситуацію, зумовлену обстрілами РФ енергосистеми, введені у семи областях, повідомило Міністерство енергетики.

"Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України вранці були вимушено застосовані аварійні відключення е/е у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях", – йдеться у повідомленні Міненерго у Телеграм у понеділок.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Міненерго також вказало, що у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення світла.

Крім того, міністерство зазначило, що РФ знову атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей.

"Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

За інформацією в офіційних соцмережах операторів системи розподілу (ОСР, обленерго), графіки аварійних відключень введені приблизно о 9:00. Зокрема, "Сумиобленерго" повідомило, що наразі в області ГАВ діють для чотирьох черг споживачів.

"ГАВ застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація", – пояснив ОСР Сумської області у Facebook.

Там наголосили, що головна причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією рф.

"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго", – зазначило "Сумиобленерго".

"Укренерго" зі свого боку повідомило про ріст споживання електроенергії – на ранок понеділка воно було на 9,5% вищим, ніж попереднього робочого дня, в який не застосовувались обмеження – у четвер, 9 жовтня. Причиною цього стало похолодання на хмарність майже по всій Україні, що знижує ефективність сонячних станцій.

Воно закликало ощадливо використовувати електроенергію протягом всієї доби, враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови.

"Якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби", – зазначає "Укренерго".

Як повідомлялося, раніше в цей день енергохолдинг ДТЕК повідомив про аварійні відключення в Дніпропетровській та Донецькій областях, де працюють його ОСР.

Теги: #аварійні_відключення

