Інтерфакс-Україна
Події
09:07 13.10.2025

Понад половину підприємств російського холдингу "Технодинаміка" уникли санкцій – ГУР

2 хв читати
Понад половину підприємств російського холдингу "Технодинаміка" уникли санкцій – ГУР

Понад половину підприємств холдингу "Технодинаміка", який входить до складу російської державної корпорації "Ростех", досі не перебуває під санкціями, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На порталі War&Sanctions оприлюднено дані щодо 145 підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням холдингу "технодинаміка", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, холдинг відіграє ключову роль у виробництві артилерійських систем ствольної та реактивної артилерії, боєприпасів, порохів і вибухових речовин військового призначення.

Також підприємства, що входять до складу холдингу, займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів, пускових установок для крилатих ракет великої дальності, бронеплит, засобів індивідуального захисту. Крім того, вони розробляють тренажери для військової авіації, парашутні системи й авіаційні двигуни, виконують ремонт і продовження терміну служби стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160.

З огляду на це, 86 із 145 підприємств залишаються поза міжнародними санкціями. Йдеться про такі підприємства:

  •  АТ "Федеральний центр подвійних технологій "союз" та АТ "Завод імені Морозова" - розробники двигунів та твердого палива для комплексів "Тополь-м", "Ярс" і "Іскандер";
  •  АТ "Ленінградський механічний завод імені Карла Лібкнехта" - виробник бронебійно-підкаліберних снарядів для гладкоствольних гармат російських танків, зокрема на платформі "Армата";
  •  АТ "Уфімське агрегатне виробниче об’єднання" - виробник комплектуючих для ракет Х-101 та Х-59М2 / Х-59М2А;
  •  АТ "Машинобудівний завод "Штамп" імені Б. Л. Ваннікова" - виробник головних частин до реактивних снарядів РСЗВ "Град" і "Торнадо-Г", корпусів авіаційних бомб, єдиний у РФ виробник ланок патронних стрічок до артилерійських пострілів калібрів 23 мм, 30 мм і 40 мм.

"Оприлюднена сьогодні інформація містить ідентифікаційні дані підприємств, їхні функції в структурі холдингу та "ростєху" загалом, схему зв’язків і підпорядкування, а також дані про застосовані щодо них санкції", - зазначили в ГУР.

У розвідці додали, що синхронізація санкційних дій між країнами-партнерами ускладнить ланцюги постачання, зменшить темпи виробництва озброєння, позбавить Росію технологічної автономії та скоротить її фінансові ресурси для ведення війни.

"ГУР МО України продовжує розкривати учасників і структури російського військово-промислового комплексу. Використання цих даних дозволить відповідальному бізнесу перевіряти своїх контрагентів і відмовлятися від співпраці з підприємствами, що забезпечують російську військову агресію", - підкреслили в розвідці.

Теги: #технодинамика #гур_мо #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 11.10.2025
Україна у межах синхронізації санкцій проти РФ за 4 міс. ухвалила 8 пакетів щодо 281 фізичних і 633 юросіб

Україна у межах синхронізації санкцій проти РФ за 4 міс. ухвалила 8 пакетів щодо 281 фізичних і 633 юросіб

14:33 10.10.2025
Добровольці з Легіону "Свобода Росії" вперше застосували надводні безпілотники – ГУР

Добровольці з Легіону "Свобода Росії" вперше застосували надводні безпілотники – ГУР

18:04 09.10.2025
ЄС близький до погодження 19-го пакета санкцій для РФ, проблема у вимогах Словаччиною гарантій з питань, які з цим не пов’язані

ЄС близький до погодження 19-го пакета санкцій для РФ, проблема у вимогах Словаччиною гарантій з питань, які з цим не пов’язані

09:58 07.10.2025
ГУР отримало від благодійників 18 безпілотних комплексів

ГУР отримало від благодійників 18 безпілотних комплексів

13:38 06.10.2025
Україна і Литва домовилися продовжувати посилювати санкційний режим проти РФ - Свириденко

Україна і Литва домовилися продовжувати посилювати санкційний режим проти РФ - Свириденко

17:49 03.10.2025
ГУР отримала свідчення вбивства окупантами трьох цивільних у багатоповерхівці на окупованій частині Харківщини

ГУР отримала свідчення вбивства окупантами трьох цивільних у багатоповерхівці на окупованій частині Харківщини

17:10 03.10.2025
Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії за дестабілізаційні дії за кордоном

Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії за дестабілізаційні дії за кордоном

16:00 01.10.2025
G7 наближається до угоди про посилення санкцій проти нафтових доходів РФ - ЗМІ

G7 наближається до угоди про посилення санкцій проти нафтових доходів РФ - ЗМІ

17:57 30.09.2025
ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

10:57 21.09.2025
Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

ВАЖЛИВЕ

Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

Сили оборони збили 69 ворожих БПЛА

Зеленський про успіх Трампа на Близькому Сході: Сподіваюсь, він використовуватиме ті ж інструменти для тиску на Путіна

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

ОСТАННЄ

Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

Ракети Tomahawk успішно застосовувалися проти російської ППО в Сирії – ЦПД

Українська делегація бере участь у щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку в Вашингтоні – Стефанішина

Промпідприємство пошкоджено в Ніжині внаслідок удару РФ, без постраждалих – ДСНС

Окупанти завдали дронового удару по цивільній автівці під Оріховом, загинуло подружжя

Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

Сили оборони збили 69 ворожих БПЛА

ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників

ПА НАТО голосуватиме за резолюцію про оборонні імперативи Альянсу – нардеп

П'ятеро постраждалих через російський обстріл Херсонщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА