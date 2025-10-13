Понад половину підприємств російського холдингу "Технодинаміка" уникли санкцій – ГУР

Понад половину підприємств холдингу "Технодинаміка", який входить до складу російської державної корпорації "Ростех", досі не перебуває під санкціями, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На порталі War&Sanctions оприлюднено дані щодо 145 підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням холдингу "технодинаміка", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, холдинг відіграє ключову роль у виробництві артилерійських систем ствольної та реактивної артилерії, боєприпасів, порохів і вибухових речовин військового призначення.

Також підприємства, що входять до складу холдингу, займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів, пускових установок для крилатих ракет великої дальності, бронеплит, засобів індивідуального захисту. Крім того, вони розробляють тренажери для військової авіації, парашутні системи й авіаційні двигуни, виконують ремонт і продовження терміну служби стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160.

З огляду на це, 86 із 145 підприємств залишаються поза міжнародними санкціями. Йдеться про такі підприємства:

АТ "Федеральний центр подвійних технологій "союз" та АТ "Завод імені Морозова" - розробники двигунів та твердого палива для комплексів "Тополь-м", "Ярс" і "Іскандер";

АТ "Ленінградський механічний завод імені Карла Лібкнехта" - виробник бронебійно-підкаліберних снарядів для гладкоствольних гармат російських танків, зокрема на платформі "Армата";

АТ "Уфімське агрегатне виробниче об’єднання" - виробник комплектуючих для ракет Х-101 та Х-59М2 / Х-59М2А;

АТ "Машинобудівний завод "Штамп" імені Б. Л. Ваннікова" - виробник головних частин до реактивних снарядів РСЗВ "Град" і "Торнадо-Г", корпусів авіаційних бомб, єдиний у РФ виробник ланок патронних стрічок до артилерійських пострілів калібрів 23 мм, 30 мм і 40 мм.

"Оприлюднена сьогодні інформація містить ідентифікаційні дані підприємств, їхні функції в структурі холдингу та "ростєху" загалом, схему зв’язків і підпорядкування, а також дані про застосовані щодо них санкції", - зазначили в ГУР.

У розвідці додали, що синхронізація санкційних дій між країнами-партнерами ускладнить ланцюги постачання, зменшить темпи виробництва озброєння, позбавить Росію технологічної автономії та скоротить її фінансові ресурси для ведення війни.

"ГУР МО України продовжує розкривати учасників і структури російського військово-промислового комплексу. Використання цих даних дозволить відповідальному бізнесу перевіряти своїх контрагентів і відмовлятися від співпраці з підприємствами, що забезпечують російську військову агресію", - підкреслили в розвідці.