Ворог втратив 105 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 105 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 36 наступальних дії, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 105 та поранили 64 окупанти, знищили дві артилерійські системи, два автомобілі, 12 безпілотних літальних апаратів, антену ретранслятора та засіб РЕБ", - сказано в повідомленні.

Також українські захисники уразили чотири пункти управління БпЛА та шість укриттів для особового складу противника.

Загалом на покровському напрямку загарбники здійснили 36 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Дотепер у деяких локаціях тривають бойові зіткнення.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cPNrVcc1EpkVm2MWzJd4MBqbkzkNapRp1oaFQXVD4tv5GC6LjLmNABmqMTA6TbxVl