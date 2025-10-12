Інтерфакс-Україна
Події
22:18 12.10.2025

Зеленський назвав цілі в РФ для ударів далекобійними ракетами Tomahawk

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський назвав цілі в РФ для ударів далекобійними ракетами Tomahawk.

"Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас - це військові цілі. Я думаю, найважливіше зменшити здатність Росії продовжувати таку тривалу війну… Якщо ми говоримо про далекобійні удари, то говоримо виключно про військові цілі", - сказав Зеленський у інтерв'ю для Fox News.

Президент підкреслив, що попри удари РФ по цивільним громадянам в Україні, Сили оборони ніколи не нападали на мирних мешканців.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16480

Теги: #tomahawk #цілі #зеленський

