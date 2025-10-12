Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Національна поліція України встановлює обставини нападу на у суботу на членів релігійної громади в Оболонському районі столиці, про подію правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж.

"Згідно з оприлюдненим дописом, група невідомих молодиків, перебуваючи біля будівлі синагоги, почали викрикувати антисемітські гасла, демонструвати нацистські вітання й надалі застосували газ дратівливої дії проти одного із членів громади", - йдеться в офіційному повідомленні поліції, оприлюдненій в телеграм-каналі Нацполіції у неділю.

Наразі за вказаним фактом триває перевірка, співробітники поліції встановлюють всі обставини події, а також її учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Про інцидент повідомила у суботу Київська єврейська громада на Оболоні.

"Нажаль, сьогоднішній Шабат в Оболонській синагозі був затьмарений брутальным антисемітським нападом! Приблизно о 15 годин чоловіки, які знаходилися в синагозі, побачили молодиків, що підійшли до нашої будівлі та почали демонстративно зігувати. Один з членів нашої громади вийшов до них. Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, хлопці залили його сльозогінним газом з двох балончиків та скрилися. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Також у громаді повідомили, що інцидент не був одиничним, у п'ятницю ввечері "група молодиків біля синагоги зігувала та викрикувала антисемітські лозунги, побачивши рабина".