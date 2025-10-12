Сили безпілотних систем уразили за добу 921 ворожу ціль

Фото: Exilenova+

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 921 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 330 одиниць особового складу, з яких 216 – ліквідовано; 25 точок вильоту пілотів БпЛА; 12 артилерійських систем; 31 бронемашина; один танк; 21 одиниця автомобільної техніки; 27 мотоциклів; 58 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

" Загалом упродовж жовтня (01–11.10) знищено/уражено 8922 ціль, з них 2636 – особовий склад противника", - повідомили СБС.