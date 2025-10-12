Інтерфакс-Україна
Події
08:34 12.10.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 921 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 921 ворожу ціль
Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 921 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 330 одиниць особового складу, з яких 216 – ліквідовано; 25 точок вильоту пілотів БпЛА; 12 артилерійських систем; 31 бронемашина; один танк; 21 одиниця автомобільної техніки; 27 мотоциклів; 58 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

" Загалом упродовж жовтня (01–11.10) знищено/уражено 8922 ціль, з них 2636 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

