Треба вчитися в України, чиї системи ППО збивають 80% цілей - Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європі слід вчитися в України протидії російським повітряним атакам. Заява прозвучала під час виступу Кубілюса в Європейському парламенті, фрагменти якого він опублікував на платформі X в суботу.

"Ми не перебуваємо у стані війни, але й не у стані миру. Провокації можуть тривати роками. Саме Росія напала на Україну і провокує держави-члени ЄС. А не навпаки… Провокації Росії є безрозсудними, безвідповідальними та небезпечними… Дрони – це майбутнє війни та провокацій. Ми ще не готові до цього майбутнього. Ми маємо діяти дуже практично та ефективно", - сказав Кубілюс.

На думку єврокомісара "вся Європа перебуває під загрозою", оскільки російські дрони "можуть завдати удару по Бельгії, Нідерландах, Франції та інших країнах", а з кораблів дрони можуть атакувати всі узбережжя Європи.

"Ми повинні вчитися в України. Системи протиповітряної оборони України збивають 80% цілей. Українські дрони зупинили просування російських військ на суші та в Чорному морі, а також знищили російський флот стратегічних бомбардувальників. Україна демонструє, що крім технологій нам потрібні інтегроване командування та нова екосистема ведення війни", - заявив Кубілюс в Європейському парламенті.

"Ми повинні швидко перейти від ідей до дій. Протягом наступного року можна створити необхідні можливості для захисту від дронів. Гроші для цього є: до 2030 року держави-члени можуть витратити 2,5 трильйона євро на оборону", - сказав Кубілюс.

