Україна у межах синхронізації санкцій проти РФ за 4 міс. ухвалила 8 пакетів щодо 281 фізичних і 633 юросіб

Україна синхронізувала санкційні документи тиску на РФ з Японією, відповідний документ підписав президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо нашу санкційну роботу й предметно координуємося з партнерами. Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами, коли вони готують свої пакети.(…) Сьогодні ми синхронізували санкції з Японією – я підписав відповідний указ. У списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання", - написав він у телеграм-каналі у суботу.

За його словами, тільки від червня цього року "ми ухвалили для нашої юрисдикції вже вісім санкційних пакетів – синхронізували санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу. Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значимі особи".

"Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу", - додав він.

"Фактично санкції проти Росії за цю війну вже стали глобальною формою взаємодії, яка відновлює реальну силу справедливості. І в Росії відчуваються наслідки санкцій світу, і буде ще більше тиску за цю війну", - зазначив президент Зеленський.