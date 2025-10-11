Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області, 11 постраждалих і дві жертви

Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, 11 постраждалих і дві жертви, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 679 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. 66-річна жінка з Гуляйполя та 7-річний хлопчик із Запоріжжя загинули внаслідок ворожих атак. Ще 11 людей дістали поранень в обласному центрі", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що ворог здійснив 4 ракетні обстріли по Запоріжжю.

За його словами, війська РФ завдали 11 авіаційних ударів по Запоріжжю, Біленькому, Залізничному, Успенівці, Малинівці та Полтавці, а 459 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 2 обстріли з РСЗВ накрили Полтавку, а 203 артилерійських удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Гуляйпільського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 68 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автівок та об'єктів соціальної інфраструктури.