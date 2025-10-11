Інтерфакс-Україна
Події
07:45 11.10.2025

Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області, 11 постраждалих і дві жертви

1 хв читати
Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області, 11 постраждалих і дві жертви

Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, 11 постраждалих і дві жертви, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 679 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. 66-річна жінка з Гуляйполя та 7-річний хлопчик із Запоріжжя загинули внаслідок ворожих атак. Ще 11 людей дістали поранень в обласному центрі", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що ворог здійснив 4 ракетні обстріли по Запоріжжю.

За його словами, війська РФ завдали 11 авіаційних ударів по Запоріжжю, Біленькому, Залізничному, Успенівці, Малинівці та Полтавці, а 459 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 2 обстріли з РСЗВ накрили Полтавку, а 203 артилерійських удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Гуляйпільського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 68 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автівок та об'єктів соціальної інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:25 10.10.2025
Одна людина постраждала внаслідок нічних ракетно-дронових атак у Дніпропетровській області

Одна людина постраждала внаслідок нічних ракетно-дронових атак у Дніпропетровській області

19:12 09.10.2025
Мирного жителя поранено на Нікопольщині через ворожі обстріли

Мирного жителя поранено на Нікопольщині через ворожі обстріли

19:10 09.10.2025
У Костянтинівці через ворожі обстріли загинула одна людина, четверо поранені

У Костянтинівці через ворожі обстріли загинула одна людина, четверо поранені

09:01 09.10.2025
Внаслідок російських обстрілів і дронових атак на Херсонщині загинули двоє людей, восьмеро поранені

Внаслідок російських обстрілів і дронових атак на Херсонщині загинули двоє людей, восьмеро поранені

07:32 09.10.2025
580 ворожих ударів за добу завдав ворог по Запорізькій області, відомо про двох поранених

580 ворожих ударів за добу завдав ворог по Запорізькій області, відомо про двох поранених

23:46 08.10.2025
В результаті атаки у Запорізькому районі частково порушено електропостачання, одна людина постраждала – ОВА

В результаті атаки у Запорізькому районі частково порушено електропостачання, одна людина постраждала – ОВА

23:13 08.10.2025
Ворог пошкодив інфраструктурний об’єкт у Запорізькому районі — ОВА

Ворог пошкодив інфраструктурний об’єкт у Запорізькому районі — ОВА

12:01 08.10.2025
Окупанти удвічі наростили обстріли міст і сіл Донецької області, двоє цивільних загинули, 10 поранені

Окупанти удвічі наростили обстріли міст і сіл Донецької області, двоє цивільних загинули, 10 поранені

10:48 08.10.2025
Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

08:07 08.10.2025
П'ятеро людей постраждали черех нічні атаки росіян в Дніпропетровській області

П'ятеро людей постраждали черех нічні атаки росіян в Дніпропетровській області

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала бригаду "Чернігівобленерго", є загиблий та тяжкопоранений

Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

Путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє встановленню миру на Близькому Сході - Зеленський

Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

ОСТАННЄ

РФ атакувала бригаду "Чернігівобленерго", є загиблий та тяжкопоранений

11 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Кількість договорів "Зеленої картки" в Україні за 9 міс. скоротилася на 4,51% - МТСБУ

Компанія Sigma+ планує залучити $200 млн на українські проєкти нерухомості у 2026 році

Макрон знову призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції

Майже 200 боїв відбулось з початку доби на фронті - Генштаб

Українська збірна з футболу обіграла Ісландію з рахунком 5:3 у чемпіонаті світу-2026

США накладуть на товари з Китаю нові 100% мита – Трамп

Екстрені відключення світла скасовані в Київській та Дніпропетровській областях та в Запоріжжі - ДТЕК

Мирний мешканець постраждав внаслідок ворожої масованої атаки на Чугуїв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА