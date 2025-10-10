Інтерфакс-Україна
Події
16:21 10.10.2025

Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

2 хв читати
Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

У Київській міській державній адміністрації спростували "заяви деяких "експертів" про нібито відсутність захисту на київських ТЕЦ" та назвали їх маніпулятивними та неправдивими.

"Маніпулятивні заяви деяких "експертів" про нібито відсутність захисту на київських ТЕЦ – неправдиві. У медіапросторі поширюється заява одного з "експертів" про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Така інформація є політичною маніпуляцією і не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА у телеграм-каналі у п’ятницю.

"Столичні ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу. Детальніші відомості не розголошують із міркувань безпеки", - заявили у КМДА.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв закликав представників медіа та офіційних осіб не поширювати неправдиві дані, особливо ті, що стосуються роботи енергооб’єктів.

"Поширення даних про місця руйнування та стан захищеності об’єктів критичної інфраструктури наказом Міненерго № 92 від 15.03.2023 віднесено до інформації з обмеженим доступом. Такі "коментарі" створюють низку додаткових ризиків для енергетиків і сприяють діям ворога", – наголосив він.

У КМДА наголосили, що наразі усі необхідні служби долучені до ліквідації наслідків ворожої атаки. Енергетики вже повернули світло 270 тисячам споживачів, і робота триває.

Повідомляється, що в обмеженому режимі водопостачання наразі працюють 4 райони – Голосіївський, Печерський, Солом’янський та Шевченківський.

Для забезпечення містян водою до генераторів підключені 84 бювети, загалом у столиці функціонує 170 бюветних комплексів, які розташовані в усіх мікрорайонах, нагадали у КМДА.

Як повідомлялося, аварійні відключення електроенергії продовжують діяти в Києві та ще восьми областях: Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській, погодинні відключення тривають в Чернігівській області, повідомило Міністерство енергетики станом на 13:00.

Після атаки РФ у п’ятницю за командою "Укренерго" застосовують екстрені відключення в Київській області (Броварський та Бориспільський райони), а також в Дніпропетровській і Сумській.

Зранку п’ятниці "Укренерго" повідомляло, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти знеструмлена значна кількість споживачів у м.Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. У цих регіонах застосовувалися аварійні відключення. Пізніше НЕК повідомила, що ситуація з енергопостачанням залишається найскладнішою у Києві, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Теги: #захист #кмда #тец

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 08.10.2025
Швейцарія буде надавати захист категорії S біженцям лише з певних регіонів України, але збереже вже наданий статус – ЗМІ

Швейцарія буде надавати захист категорії S біженцям лише з певних регіонів України, але збереже вже наданий статус – ЗМІ

12:58 07.10.2025
Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

20:50 06.10.2025
Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

21:05 03.10.2025
Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

19:38 03.10.2025
Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

19:00 02.10.2025
Тиск на ключовий підрозділ КМДА під час війни може паралізувати Київ - керівник Департаменту муніципальної безпеки

Тиск на ключовий підрозділ КМДА під час війни може паралізувати Київ - керівник Департаменту муніципальної безпеки

16:50 01.10.2025
Військові та їх родини з Києва отримають від 1,2 до 2,5 тис грн до Дня захисників - розпорядження

Військові та їх родини з Києва отримають від 1,2 до 2,5 тис грн до Дня захисників - розпорядження

13:16 01.10.2025
Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

16:27 30.09.2025
Поліція викрила чиновника КМДА, який підроблював документи про відрядження, щоб виїхати за кордон під час війни

Поліція викрила чиновника КМДА, який підроблював документи про відрядження, щоб виїхати за кордон під час війни

12:00 19.09.2025
Будинок уряду у Києві готують до протиаварійних і консерваційних робіт, КМДА погодила дозвільні документи

Будинок уряду у Києві готують до протиаварійних і консерваційних робіт, КМДА погодила дозвільні документи

ВАЖЛИВЕ

Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині

Компенсацій за програмою "єВідновлення" видано на 48,3 млрд грн

Ритуальна маска з Ліберії, весільний стілець з Кенії та хрест з Ефіопії: у Києві розпочала роботу виставка "Африка: директ"

Львів розпочне тестування альтернативних систем живлення на випадок блекауту

Путін заявляє, що Росія залишається в рамках домовленостей, досягнутих під час саміту на Алясці

"Зелена" гілка Київського метрополітену відновила рух у звичайному режимі

У Запоріжжі рятувальники потрапили під повторний обстріл росіян, один надзвичайник постраждав

На Харківщині від обстрілу постраждало агропідприємство

Глава МЗС Польщі Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського університету ім. І.Франка

УКФ планує оголосити окремий конкурс для підтримки музичної індустрії в 2026 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА