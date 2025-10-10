Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

У Київській міській державній адміністрації спростували "заяви деяких "експертів" про нібито відсутність захисту на київських ТЕЦ" та назвали їх маніпулятивними та неправдивими.

"Маніпулятивні заяви деяких "експертів" про нібито відсутність захисту на київських ТЕЦ – неправдиві. У медіапросторі поширюється заява одного з "експертів" про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Така інформація є політичною маніпуляцією і не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА у телеграм-каналі у п’ятницю.

"Столичні ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу. Детальніші відомості не розголошують із міркувань безпеки", - заявили у КМДА.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв закликав представників медіа та офіційних осіб не поширювати неправдиві дані, особливо ті, що стосуються роботи енергооб’єктів.

"Поширення даних про місця руйнування та стан захищеності об’єктів критичної інфраструктури наказом Міненерго № 92 від 15.03.2023 віднесено до інформації з обмеженим доступом. Такі "коментарі" створюють низку додаткових ризиків для енергетиків і сприяють діям ворога", – наголосив він.

У КМДА наголосили, що наразі усі необхідні служби долучені до ліквідації наслідків ворожої атаки. Енергетики вже повернули світло 270 тисячам споживачів, і робота триває.

Повідомляється, що в обмеженому режимі водопостачання наразі працюють 4 райони – Голосіївський, Печерський, Солом’янський та Шевченківський.

Для забезпечення містян водою до генераторів підключені 84 бювети, загалом у столиці функціонує 170 бюветних комплексів, які розташовані в усіх мікрорайонах, нагадали у КМДА.

Як повідомлялося, аварійні відключення електроенергії продовжують діяти в Києві та ще восьми областях: Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській, погодинні відключення тривають в Чернігівській області, повідомило Міністерство енергетики станом на 13:00.

Після атаки РФ у п’ятницю за командою "Укренерго" застосовують екстрені відключення в Київській області (Броварський та Бориспільський райони), а також в Дніпропетровській і Сумській.

Зранку п’ятниці "Укренерго" повідомляло, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти знеструмлена значна кількість споживачів у м.Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. У цих регіонах застосовувалися аварійні відключення. Пізніше НЕК повідомила, що ситуація з енергопостачанням залишається найскладнішою у Києві, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.