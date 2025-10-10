На Сумщині введені додатково спеціальні графіки аварійних відключень окрім вранішніх ГАВ

За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області вводяться додатково спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ) електроенергії - у повному обсязі, повідомило АТ "Сумиобленерго" в п'ятницю.

"СГАВ або Спец ГАВ - комплекс заходів, спрямований на розвантаження енергосистеми у значних обсягах, які реалізуються відключенням ліній 35-110 кВ, а також трансформаторів і секцій шин на підстанціях 35-110 кВ", - пояснили в компанії.

СГАВ вводяться та відміняються за спеціальною командою диспетчера "Укренерго".

"Наголошуємо: повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ і СГАВ неможливо", - доповнили в обленерго.

Як повідомлялося, зранку в п'ятницю за вказівкою "Укренерго" на території Сумщини були запроваджені першочергово графіки аварійних відключень (ГАВ).

У п'ятницю "Укренерго" для стабілізації ситуації в енергосистемі також застосувала аварійні відключення у м.Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Полтавській та Одеській областях.