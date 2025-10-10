Інтерфакс-Україна
Події
09:11 10.10.2025

Один загиблий, четверо поранених і зруйновані житлові будинки внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя – ОВА

Загинула дитина, ще четверо людей поранені внаслідок нічної комбінованої атаки росіян на Запоріжжя, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі.

"Приблизно з першої ночі ворог розпочав масований обстріл території обласного центру. Було кілька хвиль атак: спочатку - "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 4-ї ранку - керовані авіабомби та крилаті ракети. Загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог спрямовував 8 "шахедів", 5 ракет і 5 КАБів", - поінформував Федоров.

"На жаль, ця ніч принесла трагічні звістки. Загинув семирічний хлопчик. Ще четверо - поранені. Серед них і батьки загиблого хлопчика. Медики борються за життя постраждалих", - написав Федоров у Телеграм.

Також він повідомив, що пошкоджено велику кількість житлової інфраструктури - 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору.

Через обстріли виникли складнощі з постачанням газу. Станом на 08:23 за інформацією Федорова тиск у газовій мережі було стабілізовано.

Також частково обмежено рух через ДніпроГЕС.

