Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про успіхи українських воїнів в ході Добропільської контрнаступальної операції на Донеччині.

"Триває Добропільська контрнаступальна операція Сил оборони України. В ході чергової робочої поїздки та уточнення поточної обстановки в смузі дій наступального угруповання провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління", - написав він у Facebook.

Головком ЗСУ заслухав доповіді щодо поточної обстановки та виконання попередньо визначених завдань. Крім того, він поспілкувався з командирами підрозділів, які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні.

"Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках Загалом за час операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, 212,9 кв. км – зачищено від диверсантів", - наголосив Сирський.

За словами головкома, він також з’ясував проблемні питання та потреби українського наступального угруповання та віддав необхідні розпорядження.

"Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною. Вживаються також заходи для недопущення просування противника на Покровському напрямку, для вдосконалення логістики, для захисту доріг та об’єктів критичної інфраструктури. Працюємо далі для спільної мети! Слава Україні!", - заявив він.