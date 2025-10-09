Цьогоріч 12 кліриків УПЦ (МП) отримали підозри за пособництво державі-агресору

В поточному році правоохоронці повідомили про підозру 12 священнослужителям УПЦ (МП) за глорифікацію, держзраду, перешкоджання діяльності ЗСУ та поширення інформації про переміщення Сил оборони, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Упродовж 2025 року правоохоронні органи системно розслідували діяльність осіб, які підозрюються, обвинувачуються або були засуджені за співпрацю з ворогом, державну зраду, сприяння ухилянню від мобілізації, глорифікацію, а також надання ворогу інформації про переміщення ЗСУ", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер щодо пособництву кліриків державі-агресору.

Зокрема, за інформацією прокуратури, про підозру були повідомлені 12 осіб. 9 підозр стосувалися глорифікації (ст. 436-2 ККУ), 1 – державної зради (ч. 2 ст. 111 ККУ), 1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ст. 114-1 ККУ), а також 1 – несанкціоноване поширення інформації про розміщення чи переміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).

"До суду скеровано 13 обвинувальних актів, з яких 9 стосувалися глорифікації (ст. 436-2 ККУ), 2 – посягання на територіальну цілісність України (ст. 110 ККУ), 1 – державної зради (ст. 111 ККУ) та 1 – перешкоджання діяльності ЗСУ (ст. 114-1 ККУ)", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Також, згідно з повідомленням, було винесено 7 вироків: 6 за глорифікацію (з яких 5 передбачали позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. 75 ККУ, а 1 – 3 роки пробаційного нагляду) та 1 за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 ККУ), що передбачав 11 років позбавлення волі.

Офіс генпрокурора наголошує на проблемі пособництва священнослужителів УПЦ (МП) державі-агресору і наводить свіжий приклад викриття священника на незаконному переправленні ухилянтів через кордон.

"Прокурори Окружної прокуратури міста Чернівці спільно з поліцією та СБУ викрили священнослужителя УПЦ (МП), який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. До злочинної схеми він залучив спільника – 42-річного жителя села Банчени Чернівецького району", - інформує відомство.

За даними слідства, священнослужитель обіцяв двом військовозобов’язаним чоловікам організувати безперешкодний перетин українсько-румунського кордону за 13 тисяч євро з особи.

За інформацією прокуратури, до "бізнесу" він залучив знайомого, який забезпечував транспортний супровід "клієнтів" з Тернопільської до Чернівецької області, де й мала відбутися передача коштів і подальший інструктаж.

Під час отримання 26 тисяч євро у Чернівцях організаторів затримано.