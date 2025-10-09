Інтерфакс-Україна
Події
14:22 09.10.2025

Цьогоріч 12 кліриків УПЦ (МП) отримали підозри за пособництво державі-агресору

2 хв читати

В поточному році правоохоронці повідомили про підозру 12 священнослужителям УПЦ (МП) за глорифікацію, держзраду, перешкоджання діяльності ЗСУ та поширення інформації про переміщення Сил оборони, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Упродовж 2025 року правоохоронні органи системно розслідували діяльність осіб, які підозрюються, обвинувачуються або були засуджені за співпрацю з ворогом, державну зраду, сприяння ухилянню від мобілізації, глорифікацію, а також надання ворогу інформації про переміщення ЗСУ", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер щодо пособництву кліриків державі-агресору.

Зокрема, за інформацією прокуратури, про підозру були повідомлені 12 осіб. 9 підозр стосувалися глорифікації (ст. 436-2 ККУ), 1 – державної зради (ч. 2 ст. 111 ККУ), 1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ст. 114-1 ККУ), а також 1 – несанкціоноване поширення інформації про розміщення чи переміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).

"До суду скеровано 13 обвинувальних актів, з яких 9 стосувалися глорифікації (ст. 436-2 ККУ), 2 – посягання на територіальну цілісність України (ст. 110 ККУ), 1 – державної зради (ст. 111 ККУ) та 1 – перешкоджання діяльності ЗСУ (ст. 114-1 ККУ)", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Також, згідно з повідомленням, було винесено 7 вироків: 6 за глорифікацію (з яких 5 передбачали позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. 75 ККУ, а 1 – 3 роки пробаційного нагляду) та 1 за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 ККУ), що передбачав 11 років позбавлення волі.

Офіс генпрокурора наголошує на проблемі пособництва священнослужителів УПЦ (МП) державі-агресору і наводить свіжий приклад викриття священника на незаконному переправленні ухилянтів через кордон.

"Прокурори Окружної прокуратури міста Чернівці спільно з поліцією та СБУ викрили священнослужителя УПЦ (МП), який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. До злочинної схеми він залучив спільника – 42-річного жителя села Банчени Чернівецького району", - інформує відомство.

За даними слідства, священнослужитель обіцяв двом військовозобов’язаним чоловікам організувати безперешкодний перетин українсько-румунського кордону за 13 тисяч євро з особи.

За інформацією прокуратури, до "бізнесу" він залучив знайомого, який забезпечував транспортний супровід "клієнтів" з Тернопільської до Чернівецької області, де й мала відбутися передача коштів і подальший інструктаж.

Під час отримання 26 тисяч євро у Чернівцях організаторів затримано.

Теги: #пособники #упц_мп #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:45 09.10.2025
Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

08:09 09.10.2025
Бельгія висунула вимоги щодо використання російських активів для фінансування позики Україні

Бельгія висунула вимоги щодо використання російських активів для фінансування позики Україні

07:53 09.10.2025
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 55 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 55 од. спецтехніки

04:23 09.10.2025
Трамп: Ми врегулювали сім воєн і сподіваємося на врегулювання ситуації з Росією

Трамп: Ми врегулювали сім воєн і сподіваємося на врегулювання ситуації з Росією

16:17 08.10.2025
Прокуратура АР Крим звернулася до кримчан, щоб вони розказали свою історію воєнних злочинів РФ

Прокуратура АР Крим звернулася до кримчан, щоб вони розказали свою історію воєнних злочинів РФ

12:04 30.09.2025
Суд переніс розгляд справи про припинення діяльності УПЦ (МП) на 30 жовтня

Суд переніс розгляд справи про припинення діяльності УПЦ (МП) на 30 жовтня

13:35 29.09.2025
УПЦ (МП) подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви

УПЦ (МП) подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви

11:52 23.09.2025
Суд відмовив УПЦ (МП) у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви

Суд відмовив УПЦ (МП) у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви

12:35 17.09.2025
УПЦ (МП) просить суд скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ

УПЦ (МП) просить суд скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ

22:05 22.03.2022
У Києві затримали двох посібників російських окупантів

У Києві затримали двох посібників російських окупантів

ВАЖЛИВЕ

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

ОСТАННЄ

Керівнику КП Голосіївського району Києва повідомлено про підозру за оборудку з дорожньою сіллю

Зеленський і Бабіш домовились обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі

З початку року в окупованому Криму зафіксовано більше 700 випадків порушення прав людини – Лубінець

Єврокомісія створила внутрішню групу для перевірки обвинувачень Угорщини у шпигунстві в інституціях ЄС

Київрада підтримала закупівлю мобільних укриттів, заплановано встановити 500 в різних районах

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Китай запровадив санкції проти 14 західних фірм та організацій оборонної сфери

Опубліковано перелік перших верифікованих суботніх й недільних шкіл за кордоном

СБУ спростовує інформацію про можливість оголошення підозри керівнику САП

Інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності – "Укрзалізниця"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА