Погода найближчими днями не зміниться: дощі і температура 10-15°

Помірні, у більшості північних областей місцями значні дощі очікуються в Україні у п’ятницю, 10 жовтня.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі та в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 10-15°, на Закарпатті, півдні та сході країни до 18°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

В Києві 10 жовтня помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського в Києві 10 жовтня найвища температура була +23,7°С в 1907р., найнижча -1,9°С в 1890р.

У суботу, 11 жовтня, в Україні невеликі дощі. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 10-15°.

В Києві невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 11-13°.