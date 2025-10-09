Путіну потрібно буде поховати 1 млн своїх людей, щоб взяти схід України, – Зеленський

Якщо РФ захоче взяти схід України, то її керівництву потрібно буде поховати один мільйон військовослужбовців з огляду на втрати окупантів з початку повномасштабної війни, заявив президент Володимир Зеленський.

"Трамп розуміє, що все, що Путін йому "продавав" на Алясці як начебто російські воєнні можливості, не працює насправді. Значить, він йому спробував продати "неякісні товари". Я думаю, що це будь-яку людину ображає, коли їй брешуть", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

За словами президента, Трамп сказав йому, що "це твоя просто впевненість, і ти просто так впевнений, але може бути різне". "Однак, ми бачимо, що було не "різне", - сказав він.

"Сталося те, що я йому казав: росіяни не візьмуть схід, а якщо вони захочуть це зробити, то Путіну потрібно буде поховати один мільйон своїх людей. Тому що ми розуміли, скільки він вже поховав, взявши 30% нашого сходу з початку повномасштабної війни, і прогнозуємо, що йому доведеться зробити, щоб спробувати отримати увесь Донбас або інші частини України", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що на зараз на різних рівнях відбувається діалог із Трампом.

"На рівні Віткоффа, Келлога, Бессента, Міністерства оборони є різні зв’язки. І що дуже важливо – спецслужби і військові. І не просто спілкуються спецслужби і військові, а вони приїжджають, спілкуються, мають діалог", - зауважив глава Української держави.