Навчання з кризового реагування пройшли 7400 освітян - уповноважена президента Будник

Радник–уповноважена президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник повідомила, що завдяки пілоту "Безпечне освітнє середовище" підготовлено 110 тренерів із кризового реагування, які навчили 7 тис 400 освітян у 122 школах і 122 садочках та 350 членів міжсекторальних команд.

"Мета – модель школи, що поєднує фізичну безпеку (укриття, алгоритми, безбар’єрність) і психологічну – підтримку ментального здоров’я та готовність колективів діяти під час надзвичайних ситуацій, зокрема військового характеру. Результати вже є. Підготовлено 110 тренерів із кризового реагування; вони навчили 7 400 освітян у 122 школах і 122 садочках та 350 членів міжсекторальних команд", - розповіла Будник в ексклюзивному інтерв’ю для агентства "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, за словами радниці – уповноваженої з питань Фонду президента України, до кінця жовтня буде підготовлено 26 тренерів для Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, у листопаді вони навчать 600 працівників 13 підземних шкіл Запорізької області.

"До кінця навчального року плануємо охопити ще щонайменше дві прифронтові області, де розпочали роботу підземні школи. Уже цього місяця стартує підготовка 36 супервізорів для 36 ІРЦ (Інклюзивних-ресурсних центрів – ІФ-У) у трьох областях", - додала Будник.



Повний текст інтерв'ю буде опублікований на сайті агентства пізніше