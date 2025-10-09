Інтерфакс-Україна
Події
07:34 09.10.2025

Навчання з кризового реагування пройшли 7400 освітян - уповноважена президента Будник

1 хв читати
Навчання з кризового реагування пройшли 7400 освітян - уповноважена президента Будник

Радник–уповноважена президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник повідомила, що завдяки пілоту "Безпечне освітнє середовище" підготовлено 110 тренерів із кризового реагування, які навчили 7 тис 400 освітян у 122 школах і 122 садочках та 350 членів міжсекторальних команд.

"Мета – модель школи, що поєднує фізичну безпеку (укриття, алгоритми, безбар’єрність) і психологічну – підтримку ментального здоров’я та готовність колективів діяти під час надзвичайних ситуацій, зокрема військового характеру. Результати вже є. Підготовлено 110 тренерів із кризового реагування; вони навчили 7 400 освітян у 122 школах і 122 садочках та 350 членів міжсекторальних команд", - розповіла Будник в ексклюзивному інтерв’ю для агентства "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, за словами радниці – уповноваженої з питань Фонду президента України, до кінця жовтня буде підготовлено 26 тренерів для Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, у листопаді вони навчать 600 працівників 13 підземних шкіл Запорізької області.

"До кінця навчального року плануємо охопити ще щонайменше дві прифронтові області, де розпочали роботу підземні школи. Уже цього місяця стартує підготовка 36 супервізорів для 36 ІРЦ (Інклюзивних-ресурсних центрів – ІФ-У) у трьох областях", - додала Будник.


Повний текст інтерв'ю буде опублікований на сайті агентства пізніше

Теги: #кризове_реагування #освіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 06.10.2025
Оцінка українцями стану вітчизняної освіти поліпшилася у 2026 - соцопитування

Оцінка українцями стану вітчизняної освіти поліпшилася у 2026 - соцопитування

20:14 03.10.2025
Зеленський нагородив освітян на честь Дня працівників освіти

Зеленський нагородив освітян на честь Дня працівників освіти

16:09 03.10.2025
Голова УІНП: Треба побороти традицію представлення українців як жертв історичних подій

Голова УІНП: Треба побороти традицію представлення українців як жертв історичних подій

13:24 30.09.2025
На дистанційний режим роботи переходить частина освітніх закладів міста Суми - міськрада

На дистанційний режим роботи переходить частина освітніх закладів міста Суми - міськрада

11:24 30.09.2025
Голова комітету Ради: 6% підручників ще досі не доставлені до шкіл

Голова комітету Ради: 6% підручників ще досі не доставлені до шкіл

10:44 30.09.2025
Освітній омбудсмен закликає до зміни моделі виплати зарплати педагогам, де б більше вагу мала ставка

Освітній омбудсмен закликає до зміни моделі виплати зарплати педагогам, де б більше вагу мала ставка

10:41 30.09.2025
Голова комітету Ради Бабак наполягає на необхідності виконати вимогу про три мінімальні зарплати для вчителів шкіл в 2026р

Голова комітету Ради Бабак наполягає на необхідності виконати вимогу про три мінімальні зарплати для вчителів шкіл в 2026р

09:17 30.09.2025
У Міносвіти підготували путівники щодо оцінювання для освітніх галузей в 5–9 класах НУШ

У Міносвіти підготували путівники щодо оцінювання для освітніх галузей в 5–9 класах НУШ

16:19 24.09.2025
Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

10:21 23.09.2025
Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 55 од. спецтехніки

Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

Зеленський: У 2026 р потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже $35 млрд

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 55 од. спецтехніки

580 ворожих ударів за добу завдав ворог по Запорізькій області, відомо про двох поранених

Професори з провідних університетів світу викладатимуть в українських вишах – програма Фонду президента

Премʼєр Ізраїлю: Після затвердження першого етапу плану всі заручники повернуться додому

9 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Трамп: Ми врегулювали сім воєн і сподіваємося на врегулювання ситуації з Росією

Трамп: Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану

Окупанти втратили 122 особи на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 162 ворожі атаки - Генштаб

Кабмін звільнив заступника Міністра культури Наджоса та держсекретаря Мінагрополітики Бірюкова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА