04:23 09.10.2025

Трамп: Ми врегулювали сім воєн і сподіваємося на врегулювання ситуації з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати врегулювали сім воєн і близькі до врегулювання восьмої, висловивши сподівання на вирішення "ситуації" з Росією.

"Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої, та я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка є жахливою. До речі, минулого тижня загинуло 7000 людей", – зазначив президент США під час спілкування з журналістами у Білому Домі.

Джерело: https://www.youtube.com/live/Vm5RZvOSa84?si=90FtpPLgtkHJLwdN

Теги: #війна #трамп #рф

