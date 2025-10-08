В результаті атаки у Запорізькому районі частково порушено електропостачання, одна людина постраждала – ОВА

Ворог продовжує завдавати ударів по Запорізькому району, унаслідок чого пошкоджено приватні будинки та частково порушено електропостачання, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Пошкоджено приватні будинки. Є часткові проблеми з електропостачанням. Як тільки безпекова ситуація дозволить енергетики приступлять до ліквідації", - інформує Федоров у Телеграм.

Згодом очільник Запорізької ОВА додав: "Внаслідок атаки одна людина постраждала".

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/26752

https://t.me/ivan_fedorov_zp/26753