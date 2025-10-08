Україна та ЄБРР домовилися про фінансування пріоритетних спільних проєктів — Мудра

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра провела зустріч із віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Маттео Патроне, під час якої сторони обговорили фінансування пріоритетних проєктів в Україні та шляхи подальшої співпраці у сферах енергетики, відновлення інфраструктури та підтримки державних підприємств.

"Окрему увагу приділили ситуації в енергетичному секторі, який зазнав нової хвилі російських атак. Ірина Мудра зазначила, що Глава держави доручив усім відповідальним органам забезпечити максимальну підготовку до зими. Водночас потрібна допомога партнерів", - зазначено пресслужбою Офісу президента у Телеграм.

Сторони домовилися про подальше фінансування пріоритетних спільних проєктів в Україні. Водночас Ірина Мудра подякувала ЄБРР за послідовну підтримку України.

"Важливо підтримати українські енергетичні компанії", — зазначила заступниця керівника Офісу Президента.

