Події
22:23 08.10.2025

Україна та ЄБРР домовилися про фінансування пріоритетних спільних проєктів — Мудра

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра провела зустріч із віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Маттео Патроне, під час якої сторони обговорили фінансування пріоритетних проєктів в Україні та шляхи подальшої співпраці у сферах енергетики, відновлення інфраструктури та підтримки державних підприємств.

"Окрему увагу приділили ситуації в енергетичному секторі, який зазнав нової хвилі російських атак. Ірина Мудра зазначила, що Глава держави доручив усім відповідальним органам забезпечити максимальну підготовку до зими. Водночас потрібна допомога партнерів", - зазначено пресслужбою Офісу президента у Телеграм.

Сторони домовилися про подальше фінансування пріоритетних спільних проєктів в Україні. Водночас Ірина Мудра подякувала ЄБРР за послідовну підтримку України.

"Важливо підтримати українські енергетичні компанії", — зазначила заступниця керівника Офісу Президента.

Джерело: https://t.me/OP_UA/17116

Теги: #єбрр #проєкти #фінансування

