Від початку Добропільскої контрнаступальної операції росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 жовтня, заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Майже годину з ним говорили – щодо всіх фронтових напрямків, щодо підготовки наших бригад, щодо забезпечення. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Від її початку й до сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, у районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 – безповоротні втрати. Захищаємось також на всіх інших напрямках. Куп’янськ – хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз у місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, там тривають наші активні оборонні дії, є непогані результати", - наголосив Зеленський у вечірньому зверненні.

Загалом, зазначив він, по фронту за підсумками цих тижнів варто відзначити 93-тю окрему механізовану бригаду, "Сімдесятдевʼятку" та 82-гу бригади ДШВ, 425-й окремий штурмовий полк, а також – тактичну групу № 84 Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"Також хочу подякувати всім воїнам ССО, які разом зі Службою безпеки України та 138-м центром спецпризначення ВСП очищують від окупанта Куп’янськ. Ще на куп’янському напрямку діють 15-та бригада Нацгвардії, 114-та окрема бригада територіальної оборони, 144-та окрема механізована бригада… Лиманський напрямок, дуже важливий – 60-та окрема механізована бригада. На придніпровському – 40-ва бригада берегової охорони Військово морських Сил Збройних сил України, також 426-й окремий батальйон безпілотних систем морської піхоти ВМС та 140-й окремий розвідбат морської піхоти. Дякую вам!", - зазначив президент.

Окремі він також згадав 148-му окрему артилерійську бригаду ДШВ та 414-та окрема бригада безпілотних систем, а також воїнів 1-го окремого штурмового полку, батальйонів 92-ї окремої штурмової бригади та 33-го окремого штурмового полку.

Зеленський також відзначив "хорошу доповідь Василя Малюка, голови Служби Безпеки України". "І щодо наших операцій – я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну", - сказав президент.

"Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру, які дійсно хоробро, якісно виконують бойові завдання", - резюмував президент.