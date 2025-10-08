Верховний суд залишив у силі заочний вирок пропагандисту — фронтмену гурту "Джанго"

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

За доводами прокуратури Верховний суд залишив у силі вирок пропагандисту — фронтмену гурту "Джанго" - 12 років позбавлення волі заочно.

"Верховний суд залишив без змін вирок лідеру гурту "Джанго", засудженому за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність та пропаганду війни (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 КК України). Його визнано винним та призначено покарання — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організацією чи проведенням заходів політичного характеру, строком на 15 років", - йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі в середу.

За інформацією відомства, прокурори у судах усіх інстанцій довели, що у 2022 році фронтмен гурту, перебуваючи на території РФ, розмістив на відеохостингу "YouTube" звернення із закликами до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

У вересні 2022 року, згідно з повідомленням, він також виступив у Москві під час акції, присвяченій незаконним "референдумам" на тимчасово окупованих територіях України, а згодом оприлюднив повну версію виступу онлайн.

"Крім того, засуджений створив телеграм-канал, де систематично поширював публікації, що виправдовували та підтримували агресивну війну рф проти України", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду погодився з доводами прокурора, визнавши кваліфікацію злочинів правильною, а призначене покарання — справедливим і співмірним характеру вчинених дій.

Кримінальне провадження розглянуто у порядку спеціального судового провадження (in absentia).