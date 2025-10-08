Інтерфакс-Україна
Події
15:35 08.10.2025

Рада прийняла закон про створення НУР

2 хв читати
Рада прийняла закон про створення НУР

Верховна Рада на засіданні у середу, 8 жовтня, прийняла в другому читання законопроєкт №11238 про створення Національної установи розвитку (НУР), що є аналогом німецького KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитна установа для реконструкції), повідомив голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев.

Згідно з оприлюдненою Гетманцевим інформацією у Телеграм-каналі, ініціативу підтримали 280 нардепів.

"Національна установа розвитку (НУР) — це державна спеціалізована інституція зі статусом "банку банків" та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки. Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни", - нагадав Гетманцев.

Він додав, що законопроєкт спрямований на вирішення проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику.

Гетманцев зазначив, що документ також враховує залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти; підтримку, передусім, малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Крім того, передбачена можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Законопроєкт передбачає вдосконалення такого інструмент Експортно-кредитного агентства (ЕКА), як страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Крім того, законопроєкт надає можливість Експортному кредитному агентству (ЕКА) брати участь у держпрограмах страхування воєнних ризиків та програмах компенсацій у разі завдання збитків внаслідок воєнних дій.

Як повідомлялося, 18 червня Рада прийняла за основу законопроєкти про створення НУР (№11238 та №11239), які підтримали 233 нардепи. Гетманцев уточнював, що вони були розроблені спільно з Міністерством фінансів та Національним банком України (НБУ).

Згідно з пояснювальними записками на сайті Ради, законопроєкт №11238 визначає підстави для створення НУР та ключові питання її діяльності, тоді як №11239 – особливості оподаткування коштів, одержаних на безповоротній основі від НУР.

Німецька KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), створена у 1948 році в межах Плану Маршала. Вона стала ключовим інструментом післявоєнного економічного відновлення Німеччини.

Теги: #нур #закон #гетманцев #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:57 08.10.2025
Рада не змогла призначити суддів КС

Рада не змогла призначити суддів КС

14:27 08.10.2025
Рада не виключила Куницького з комітету з правоохоронної діяльності

Рада не виключила Куницького з комітету з правоохоронної діяльності

10:33 07.10.2025
До мовного омбудсмена надійшло понад 2,2 тис. скарг про порушення законодавства за три квартали

До мовного омбудсмена надійшло понад 2,2 тис. скарг про порушення законодавства за три квартали

16:06 06.10.2025
Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

15:53 06.10.2025
Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

13:29 06.10.2025
Президент ветував закон про штрафи для міністрів та військового керівництва за ігнорування викликів до парламенту

Президент ветував закон про штрафи для міністрів та військового керівництва за ігнорування викликів до парламенту

15:05 02.10.2025
Єврокомісарка Кос: Шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

Єврокомісарка Кос: Шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

17:09 01.10.2025
Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

10:32 01.10.2025
Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

18:09 30.09.2025
Розрив між реальним і пропонованим прожитковим мінімумом на 2026р негативно вплине на життєвий рівень - науково-експертне управління Ради

Розрив між реальним і пропонованим прожитковим мінімумом на 2026р негативно вплине на життєвий рівень - науково-експертне управління Ради

ВАЖЛИВЕ

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

ОСТАННЄ

"Інтерпайп" розпочав співпрацю з притулком для тварин "Пегас", яких понад 2000, зокрема, із зони бойових дій

Вартість капремонту хірургічного відділення Київської МКЛ №8 склала 26,5 млн грн

Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

Цивінський: проблеми в БЕБ існують і саме тому очищення інституції є моїм пріоритетом

Держаудитслужба встановила фінансові порушення в роботі Переяславської лікарні інтенсивного лікування на 16,6 млн грн

Кабмін оприлюднив список прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену доплату

На горі Піп Іван випав сніг, температура повітря -3°С – ДСНС

Глава ЄК розраховує на застосування антидронової системи ЄС, аж до стеження за танкерами з нафтою РФ

Прокуратура через суд скасувала оренду земельної ділянки під автостоянку на Троєщині у Києві

Заклики до змін меж території України є повторними правопорушеннями незалежно від часу та контексту – Верховний суд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА