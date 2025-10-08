Рада прийняла закон про створення НУР

Верховна Рада на засіданні у середу, 8 жовтня, прийняла в другому читання законопроєкт №11238 про створення Національної установи розвитку (НУР), що є аналогом німецького KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитна установа для реконструкції), повідомив голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев.

Згідно з оприлюдненою Гетманцевим інформацією у Телеграм-каналі, ініціативу підтримали 280 нардепів.

"Національна установа розвитку (НУР) — це державна спеціалізована інституція зі статусом "банку банків" та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки. Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни", - нагадав Гетманцев.

Він додав, що законопроєкт спрямований на вирішення проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику.

Гетманцев зазначив, що документ також враховує залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти; підтримку, передусім, малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Крім того, передбачена можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Законопроєкт передбачає вдосконалення такого інструмент Експортно-кредитного агентства (ЕКА), як страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Крім того, законопроєкт надає можливість Експортному кредитному агентству (ЕКА) брати участь у держпрограмах страхування воєнних ризиків та програмах компенсацій у разі завдання збитків внаслідок воєнних дій.

Як повідомлялося, 18 червня Рада прийняла за основу законопроєкти про створення НУР (№11238 та №11239), які підтримали 233 нардепи. Гетманцев уточнював, що вони були розроблені спільно з Міністерством фінансів та Національним банком України (НБУ).

Згідно з пояснювальними записками на сайті Ради, законопроєкт №11238 визначає підстави для створення НУР та ключові питання її діяльності, тоді як №11239 – особливості оподаткування коштів, одержаних на безповоротній основі від НУР.

Німецька KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), створена у 1948 році в межах Плану Маршала. Вона стала ключовим інструментом післявоєнного економічного відновлення Німеччини.