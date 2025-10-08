Інтерфакс-Україна
Події
11:14 08.10.2025

Зустріч президента з фракцією "Слуга народу" відбудеться після голосування в першому читанні Держбюджету-2026

1 хв читати
Зустріч президента з фракцією "Слуга народу" відбудеться після голосування в першому читанні Держбюджету-2026

Зустріч парламентської фракції "Слуга народу" з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться після голосування в першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2026 рік, повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"На прохання голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії зустріч фракції з президентом перенесено і вона відбудеться після голосування в першому читанні проєкту Держбюджету-2026", - сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За словами Палійчук, такі зустрічі планується проводити раз на місяць.

Як повідомлялося, раніше планувалося провести зустріч фракції "Слуга народу" з Зеленським у період з 6 по 10 жовтня.

Теги: #зеленський #слуга_народу

