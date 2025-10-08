Інтерфакс-Україна
Події
08:29 08.10.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 200 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

"Вчора противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5012 обстрілів, зокрема 168 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6159 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:36 08.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

08:48 07.10.2025
Двоє загиблих та 18 постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Двоє загиблих та 18 постраждалих через російський обстріл Херсонщини

08:06 07.10.2025
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 81 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 81 од. спецтехніки

08:18 06.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 231 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 231 бойове зіткнення

07:23 06.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

17:47 05.10.2025
Сили оборони продовжують стримувати противника, від початку доби відбулося 106 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують стримувати противника, від початку доби відбулося 106 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

10:46 05.10.2025
Окупанти за добу втратили 870 осіб та 35 од. спецтехніки - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу втратили 870 осіб та 35 од. спецтехніки - Генштаб ЗСУ

08:43 04.10.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 159 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 159 бойових зіткнень

07:31 04.10.2025
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

08:10 03.10.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 162 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 162 бойові зіткнення

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

Українська розвідка працює, щоб не допустити використання РФ суден "тіньового флоту" для диверсій у Європі – Зеленський

Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

ОСТАННЄ

Повітряна тривога у Сумській області минулої доби тривала 22 години, поранені троє цивільних

Об'єкти, присвячені Гоголю, Чехову, Рєпіну та Ціолковському, не містять символіки імперської політики - УІНП

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

РФ влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині – 4,5 тис. абонентів без світла

ТЕС ДТЕК атакована ворогом, поранено двох енергетиків

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

ЦРУ розсекретило інформацію про візит Байдена в Україну в грудні 2015 року

Сили безпілотних систем уразили за добу 978 ворожих цілей

ГУР оприлюднило інформацію про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених росіянами

П'ятеро людей постраждали черех нічні атаки росіян в Дніпропетровській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА