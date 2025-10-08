8 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Фото: Unsplash

8 жовтня в Україні відзначають День юриста.

Ще сьогодні Міжнародний день подіатрії, Міжнародний день бездоріжжя, Всесвітній день восьминога, Міжнародний день реєстрації народжень, Міжнародний день дзиги.

Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Пелагії.

День 1322 Російська агресія - Day 1322 Russian aggression

День юриста

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 16.09.1997 р. № 1022/97

Цей день об’єднує всіх, хто працює в юридичній сфері: адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів, юрисконсультів, слідчих та інших фахівців, які забезпечують правопорядок та справедливість у країні.

Дата 8 жовтня була обрана невипадково. Вважається, що саме цього дня 1016 року князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів "Руська Правда", яке стало важливим правовим документом для Київської Русі.

Міжнародний день реєстрації народжень

Міжнародний день реєстрації народжень щороку відзначається 8 жовтня. Мета свята - звернути увагу на те, як важливо офіційно зафіксувати народження дитини, забезпечити їй юридичну особу, захист прав та доступ до базових послуг (освіта, охорона здоров’я тощо).

Міжнародний день подіатрії

Заснований Міжнародною федерацією подіатрів для привернення уваги до важливості здоров’я стоп та ніг загалом. Подіатрія займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань стоп. Проблеми зі стопами можуть впливати на загальний стан опорно-рухового апарату, тому важливо підтримувати їх у здоровому стані. Цей день також нагадує про необхідність регулярного догляду за ногами, особливо для людей, які ведуть малорухомий спосіб життя, носять незручне взуття або мають інші фактори ризику.

Всесвітній день восьминога

Запроваджений для привернення уваги до цих дивовижних морських істот, які є одними з найрозумніших мешканців океану. Дата 8 жовтня була обрана невипадково. Слово "жовтень" англійською звучить як "October", а "восьминіг" - "octopus". Обидва слова походять від латинського "octo", що означає "вісім". Восьминоги живуть на планеті понад 300 мільйонів років, з’явившись ще до динозаврів.

Міжнародний день бездоріжжя

Це свято присвячене всім любителям екстремального водіння та пригод на природі. Воно об’єднує ентузіастів офроуду з усього світу, які насолоджуються дослідженням незвіданих шляхів та подоланням складних маршрутів. Організатори цього дня, такі як Can-Am Off-Road, закликають людей планувати авантюрні поїздки, збирати друзів і насолоджуватися пригодами на бездоріжжі. Це також чудова можливість поспілкуватися з іншими ентузіастами, поділитися історіями та зробити свій внесок у спільноту.

Всесвітній день біометрії

Це свято було запроваджено для підвищення обізнаності про біометричні технології та їх важливість у сучасному світі. Біометрія включає методи ідентифікації особи за її фізіологічними або поведінковими характеристиками, такими як відбитки пальців, малюнок райдужної оболонки ока, розпізнавання обличчя та інші. Цей день нагадує про значення біометричних технологій у гарантуванні безпеки, зручності та ефективності в різних сферах життя, включно з охороною здоров’я, фінансами, правоохоронними органами тощо.

Міжнародний день дзиги

Міжнародний день дзиґи святкують у другу середу жовтня.

Дату запропоновано Музеєм вовчка та йо-йо у Берлінгтоні, штат Вісконсін. За версією музею, наш світ сам як дзиґа – завершений та з характерними коливаннями.

Археологи стверджують, що дзиґи - найдавніші серед іграшок. Найперша знайдена іграшка має вік 6000 років. У VIII столітті до нашої ери відомий поет Гомер писав про дзиґу.

Упродовж історії людства ці іграшки робили із різних матеріалів. Спочатку це було дерево, оскільки його легко обробляти, насіння та горіхи.

Цього дня народилися:

440 років від дня народження Генріха Шютца (1585-1672), німецького композитора, диригента, органіста, педагога;

190 років від дня народження Отто Христіана Мора (1835-1918), німецького інженера, механіка, творця однієї з теорій міцності (теорія міцності Мора);

180 років від дня народження Віктора Львовича Кирпичова (1845-1913), українського вченого-механіка, інженера, педагога, громадського діяча, організатора вищої технічної освіти в Україні, засновника і першого директора Харківського технологічного інституту (1885-898; нині - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут") та Київського політехнічного інституту (1898-1902; нині - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського");

140 років від дня народження Володимира Євтимовича (Юхимовича) Свідзінського (1885-1941), українського поета, літературознавця, перекладача;

125 років від дня народження Фаїни Григорівни Гаєнко (справж. - Омельченко) (1900-1965), української актриси;

100 років від дня народження Леля Миколайовича Кузьмінкова (1925-2012), українського художника монументально-декоративного мистецтва, живописця, графіка, скульптора, громадського діяча;

100 років від дня народження Степана Ільковича Стельмащука (1925-2011), українського диригента, композитора, музиканта, фольклориста, есеїста, педагога, культурно-громадського діяча;

80 років від дня народження Миколи Павловича Зніщенка (1945), українського бібліотекознавця, бібліографознавця, книгознавця, педагога;

75 років від дня народження Галини Михайлівни Сапегіної (1950), української художниці.

Ще в цей день:

1914 - Уперше під час Першої світової війни застосовують бомбардувальну авіацію;

1918 - Польська регентська рада проголошує незалежність Королівства Польща;

1938 - В Ужгороді створюють перший уряд автономного Закарпаття;

1941 - Німецька армія виходить до Азовського моря, здають Маріуполь;

1942 - У Почаєві підписують Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви;

1945 - Інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер отримує патент на мікрохвильову піч;

1967 - Спецзагін болівійської армії бере у полон Ернесто Че Гевару;

1977 - Організація Українського визвольного фронту проводить в Нью-Йорку мотопохід під гаслом "Проти поневолення України московським комунізмом";

1991 - Верховна Рада України ухвалює закон про громадянство України;

1993 - Україна розпочинає спецоперацію з евакуації грузинських біженців з Абхазії;

1996 - У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписують Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Церковне свято:

День пам’яті святої преподобної Пелагії. Вона жила в III столітті в місті Тарсі, Кілікійської області Малої Азії. Вона була дочкою впливових язичників, але, почувши проповідь про Ісуса Христа, вирішила присвятити своє життя Богові. Пелагія відмовилася від земного шлюбу зі спадкоємцем імператора Діоклетіана. Дівчина стверджувала, що є зарученою з Сином Божим. Після хрещення вона почала проповідувати християнство, що викликало гнів її матері та імператора. Діоклетіан засудив Пелагію на муки, але вона мужньо прийняла свою долю, увійшовши до розпеченої печі з молитвою.

Іменини:

Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна

З прикмет цього дня:

Листя з дерев ще не опало – зима прийде не скоро; зірки сяють яскраво — чекайте на хорошу погоду; гарна погода — такою вона залишатиметься ще три тижні.