00:49 08.10.2025

Трамп повідомив, що минулого тижня у війні РФ проти України загинуло 7812 солдатів

Президент США Дональд Трамп заявив, що у війні РФ проти України загинуло 7812 солдатів. Заява прозвучала на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у вівторок.

"Ви знаєте, відбуваються події щодо Росії, України. Це те, що минулого тижня, Марку, загинуло 7 812 людей. Солдати. Здебільшого солдати. Але 7000 — більше 7000 —майже 8000 солдатів загинули. Це божевілля. Я думав, що це буде одне з найпростіших рішень. Я дуже добре ладнаю з Путіним. І я дуже розчарований у ньому, бо думав, що це буде легко вирішити, але виявилося, що це, можливо, складніше, ніж Близький Схід", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=qnRQP628zfM

