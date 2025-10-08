Зеленський звільнив своїм указом Куцевола з посади посла у Латвії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Латвійській Республіці. Відповідний указ оприлюднено у вівторок на офіційному веб-порталі Президента України.

"Звільнити КУЦЕВОЛА Анатолія Анатолійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці", - сказано в Указі.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/7522025-56761